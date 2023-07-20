Nữ nhân viên massage tử vong thương tâm sau khi bị người tình tạt xăng đốt

Đời sống 20/07/2023 14:58

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa bị cáo Trần Quốc Khanh (45 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) ra xét xử về tội Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa bị cáo Trần Quốc Khanh (45 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) ra xét xử về tội Giết người.

Dựa vào cáo trạng của viện kiểm sát, Khanh và chị N.T.H.T. (nhân viên của cơ sở massage) có tình cảm với nhau trong khoảng 5 năm. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên chị T. đòi chia tay. Khanh nhiều lần liên lạc với chị T. để níu kéo tình cảm nhưng không thành.

Khoảng 13h ngày 31/12/2022, Khanh mang theo chai xăng đến cơ sở massage (phường 7, TP Bạc Liêu) nơi chị T. làm việc để nói chuyện.

Nữ nhân viên massage tử vong thương tâm sau khi bị người tình tạt xăng đốt - Ảnh 1
Bị cáo Trần Quốc Khanh - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, Khanh yêu cầu chị T. nếu không quen nhau nữa phải trả hết số tiền 30 triệu đồng trước đó Khanh đã vay hộ. Tuy nhiên, chị T. không đồng ý và muốn trả góp nên cả 2 xảy ra cự cãi. Lúc này, Khanh dùng xăng tạt vào người chị T. rồi bật lửa đốt. Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Sau khi sát hại người tình, Khanh đến công an đầu thú. Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khanh 20 năm tù và buộc bồi thường gần 290 triệu đồng cho gia đình bị hại.

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