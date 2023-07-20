Một đôi vợ chồng đi xe máy thì bị một ôtô chạy cùng chiều phía sau lao tới với tốc độ nhanh, tông trúng nên ngã xuống đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 19/7, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã trích xuất camera nhà dân, liên hệ công an các địa phương đón chặn chiếc ôtô gây tai nạn nhưng tài xế vẫn điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Cụ thể, khoảng 15h30 cùng ngày, một đôi vợ chồng đi xe máy lưu thông trên Quốc lộ 62 hướng từ TP Tân An về các huyện Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Khi 2 người này đang di chuyển thì bị một ôtô chạy cùng chiều phía sau lao tới với tốc độ nhanh, tông trúng nên ngã xuống đường.

Người vợ đầu đập xuống đường, bất tỉnh tại chỗ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Người chồng bị xây xát khắp cơ thể - Ảnh: Báo Gia đình và xã hội

Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, sau cú va chạm, chiếc ôtô vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy với tốc độ rất nhanh về hướng các huyện Đồng Tháp Mười. Người vợ đầu đập xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Trong khi đó, người chồng bị xây xát khắp cơ thể. Chiếc xe máy trượt văng ra xa và hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, công an đã có mặt điều tiết giao thông và gọi lực lượng y tế đến đưa người phụ nữ vào bệnh viện cấp cứu.

Người dân gần đó cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường này có đông người qua lại nhưng chiếc ôtô nêu trên chạy với tốc độ rất nhanh.

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