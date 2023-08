vụ việc đau lòng trên xảy ra vào tối ngày 18/7, tại gia đình anh Đinh Quốc L (SN 1981, ở thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/7, tại gia đình anh Đinh Quốc L (SN 1981, ở thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Cụ thể, do mâu thuẫn gia đình, ông Đinh Văn Cửu (SN 1957, là bố đẻ của anh L, ở cùng thôn) đã dùng dao đâm vào bụng, vào cổ anh L. Ngay khi vụ việc xảy ra, anh L được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi gây án, ông Đinh Văn Cửu ra đầu thú tại Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Xuân Cửu về hành vi "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ Luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017). Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, một sự việc đau lòng cũng xảy ra tương tự vào này 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Dương Minh Anh (20 tuổi, ngụ tại Hà Nội) về tội Giết người. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 1/7, Dương Minh Anh nhắn tin cho mẹ là bà T.T.H.G, nhờ nói với cha là ông D.X.T (51 tuổi, ngụ Hà Nội) đến căn hộ chung cư tại phường Thắng Tam để nói chuyện. Tại đây do mâu thuẫn, Dương Minh Anh đã dùng dao đâm chết cha ruột.

Đến tối ngày 2/7, do không liên lạc được với chồng, nên bà G. đã trình báo sự việc đến công an TP Vũng Tàu. Nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu nhanh chóng xác minh, kiểm tra. Tại căn hộ của Dương Minh Anh, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông T. trong phòng.

