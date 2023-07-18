Tạm dừng hoạt động 3 sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn để tránh bão số 1

Căn cứ theo các dự báo thời tiết, Cục Hàng không tạm dừng tiếp nhận máy bay đi/đến các sân bay khu vực phía Bắc trong ngày 18/7, cụ thể: Sân bay Nội Bài tạm đóng cửa từ 11h - 20h; sân bay Cát Bi và Vân Đồn tạm đóng cửa từ 9h - 19h.

Theo thông tin từ VOV, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị trong toàn ngành hàng không về ứng phó với cơn bão số 1, dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh chiều tối 18/7.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị liên quan điều chỉnh lịch bay đi/đến các sân bay trên do ảnh hưởng của bão, đẩy lịch bay sớm hơn hoặc lùi giờ bay sau bão. Các hãng và sân bay trên cũng được yêu cầu di chuyển máy bay đang neo đậu tại sân bay Vân Đồn, Cát Bi đi các sân bay khác không bị ảnh hưởng của bão; neo đậu máy bay du lịch đảm bảo an toàn…

Cảng vụ hàng không miền Bắc được yêu cầu, thường xuyên cập nhật thông tin về bão số 1 của Trung tâm Khí tượng hàng không, để chủ động điều chỉnh thời gian đóng/mở khai thác tại các sân bay bị ảnh hưởng bão.

Sân bay Nội Bài sẽ tạm đóng cửa từ đầu giờ trưa tới tối ngày 18/7 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia và Trung tâm cảnh báo thời tiết (MWO) cũng cho biết, dự báo bão số 1 sẽ đi vào vùng thông báo bay Hà Nội (FIR HN) từ 12-14h ngày 18/7, sức gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 10-12. Bão dự kiến đổ bộ lên đất liền trong khoảng từ 12-14h cùng ngày, với mạnh cấp 8, giật cấp 10, tới tối cùng ngày sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối 17, sáng sớm 18 và tối 19/7, khu vực phía Bắc sẽ có mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác (gió giật, tầm nhìn giảm).

Với dự kiến tạm đóng cửa 3 sân bay phía Bắc kể trên - trong đó có sân bay lớn thứ 2 cả nước là Nội Bài, dự kiến ngày mai sẽ có rất nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế buộc phải đổi lịch bay sớm hơn; hoặc lùi lịch bay, thậm chí huỷ chuyến.

Tin từ Vietnam Airlines cho hay, do ảnh hưởng bão số 1, trong ngày 18/7, hãng hủy 4 chuyến bay giữa TPHCM và Hải Phòng (các chuyến số hiệu: VN1184, VN1185, VN1173, VN1174); hủy 2 chuyến giữa Đà Nẵng và Hải Phòng (VN1672, VN1673).

Vietnam Airlines cũng lùi giờ khởi hành chuyến bay số hiệu VN1176 từ TPHCM đi - Hải Phòng tối 18 sang rạng sáng 19/7; lùi giờ khởi hành chuyến bay VN1174 từ TPHCM đi Hải Phòng cuối giờ chiều sang tối 18/7; lùi giờ khởi hành chuyến bay VN1175 từ Hải Phòng đi TPHCM vào đầu giờ tối sang tối muộn ngày 18/7. Riêng chuyến bay VN1179 từ Hải Phòng đi TPHCM thay vì bay sáng 18/7 chuyển sang bay tối 17/7.