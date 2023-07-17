Một vụ tai nạn đã xảy ra tại cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa phận huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vào ngày 16/7.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều 17/7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tài xế xe tải mang BKS: 21C-073.58 gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tài xế Đinh Quang Đ. (sinh năm 1999, trú tại thôn 5, xã Tan Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) được xác định là người điều khiển xe ô tô tải BKS: 21C-073.58. Trong khi đó người bị đâm tử vong trên cao tốc là chị Nguyễn Thị Thanh N. (sinh năm 1979, trú tại khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê thụ lý giải quyết.

Hình ảnh ô tô tải và vị trí xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ VietNam+, vào khoảng 14h chiều 16/7, tại Km78+750 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, 1 người phụ nữ đã xâm nhập trái phép vào đường cao tốc, người này đi bộ dọc theo dải phân cách giữa của tuyến đường. Đến địa điểm trên, ô tô tải loại 3.200kg mang BKS 21C-073.58 đang lưu thông cùng chiều bất ngờ đâm vào người đi bộ.

Cú va chạm mạnh khiến người đi bộ bị văng ra xa, tử vong tại chỗ. Tài xế ô tô tải điều khiển xe rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

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