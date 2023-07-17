Liên quan đến vụ 7 du khách từ TPHCM bị đuối nước khi đang tắm biển ở TP Phan Thiết, vào sáng 17/7, 1 trong 2 nạn nhân bị nặng nhất là bà Đ.T.L.H đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 17/7, 1 trong 2 nạn nhân bị nặng nhất là bà Đ.T.L.H đã tử vong và được người thân đưa về nhà lo hậu sự. Trường hợp còn lại là ông V.T.H vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó, vào lúc 16h ngày 15/7, tại bãi biển gần một resort ở phường Phú Hài (TP Phan Thiết), nhóm du khách từ TPHCM xuống tắm biển thì có 7 người bất ngờ bị sóng cuốn ra xa.

Hai nạn nhân thời điểm vừa được cứu lên bờ - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bờ biển phối hợp với các cá nhân kinh doanh dịch vụ ca nô nước đang chạy ven bờ đã khẩn trương cứu vớt, đưa 7 người bị nạn vào bờ. 5 người được sơ cứu kịp thời nên thoát chết. 2 nạn nhân còn lại là bà Đ.T.L.P (28 tuổi) và ông V.T.H (29 tuổi) cùng ngụ tại TPHCM nguy kịch, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu. Tại phòng cấp cứu, hai nạn nhân nói trên nhập viện trong tình trạng mạch bằng 0, huyết áp bằng 0. Cả 2 nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị.

Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống xấu - Ảnh: Internet Trước tình trạng gần đây, du khách tắm biển liên tục bị đuối nước, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố ven biển trên địa bàn đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển. Theo đó, các địa phương phải tăng cường tổ chức tuyên truyền đến các xã, thị trấn, nhất là chủ các khu du lịch, khách sạn ven biển hỗ trợ, hướng dẫn khách tham quan du lịch và nhân dân biết về tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, nhằm đảm bảo an toàn khi tắm biển. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển, theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển, báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Nghi vợ ngoại tình, chồng lái ô tô tông trực diện vào đôi nam nữ ở Hải Phòng Một lãnh đạo của Công an huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết, vào ngày 16/7, trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo xảy ra vụ việc nam tài xế lái ô tô con đâm trực diện vào đôi nam nữ đi xe máy.

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