Một lãnh đạo của Công an huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết, vào ngày 16/7, trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo xảy ra vụ việc nam tài xế lái ô tô con đâm trực diện vào đôi nam nữ đi xe máy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, một lãnh đạo của Công an huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết, vào ngày 16/7, trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo xảy ra vụ việc nam tài xế lái ô tô con đâm trực diện vào đôi nam nữ đi xe máy.

Vụ việc được camera an ninh nhà dân gần khu vực ghi lại cho thấy, khi người đàn ông chở người phụ nữ ngồi sau đi gần hết đoạn ngã tư thuộc thị trấn Vĩnh Bảo thì bất ngờ bị tài xế lái ô tô chạy chiều ngược lại tông trực diện, hất tung người phụ nữ ngồi sau xe máy lên cao.

Khoảnh khắc người phụ nữ bị hất tung lên cao khi bị tông - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nam tài xế lái ô tô tông trực diện vào đôi nam nữ - Ảnh: Báo Dân Việt

Sau cú tông trực diện, hai người đi xe máy may mắn không bị thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, người đàn ông đi ô tô mở cửa lao xuống tiếp tục hành hung người đàn ông đi xe máy, khiến người này phải bỏ lại xe giữa đường chạy thoát thân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, người dân trong khu vực chia sẻ thêm, nam tài xế sau đó tiếp tục lên xe rời khỏi hiện trường để "truy tìm" người đàn ông vừa bỏ chạy, bỏ lại một mảng đầu xe bị rơi tại hiện trường.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo, hiện nay sức khỏe của đôi nam nữ đi xe máy trên đã ổn định. Qua xác minh ban đầu, cả ba đều trú tại Thái Bình.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông đi ô tô có hành vi đánh ghen khi thấy cô vợ đi với người đàn ông chạy xe máy.

Hiện tại, Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo đang điều tra vụ việc.

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