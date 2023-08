Khẩn cấp ứng phó bão số 1 ngay sau đợt nắng nóng kéo dài

Từ đêm 17 đến ngày 20/7, ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Đáng chú ý, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại miền núi; ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng thấp trũng, ven sông, suối.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An và các tỉnh phía Bắc, yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là, quyết liệt ứng phó với bão và mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức (tỉnh Quảng Ninh) tuyên truyền, kêu gọi ngư dân tránh trú bão an toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, Thủ tướng yêu cầu cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; bảo đảm an toàn đối với hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, ven bờ; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh hoặc ở các nhà yếu, khu vực có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, nhất là vị trí xung yếu hoặc đang thi công trên các tuyến đê biển, đê cửa sông.

Chủ động ứng phó với bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động trên biển. Các địa phương nắm lượng khách du lịch và thông tin về bão cho du khách biết để có phương án di chuyển phù hợp.

Tại TP Hải Phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành công điện yêu cầu quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh.