Đồng Tháp: Người đàn ông châm lửa đốt con riêng của nhân tình, thương tật 48%

Đời sống 17/07/2023 16:28

Đối tượng Phan Văn Nên (21 tuổi, ngụ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự) đã lấy cao su từ ruột xe đốt cháy ném vào cháu bé 25 tháng tuổi đang ngủ gây bỏng nặng, thương tật 48%.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 17/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Nên (21 tuổi, ngụ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự) tội cố ý gây thương tích.

Qua điều tra, Phan Văn Nên và chị N.T.Đ. (ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh) chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng 18h ngày 7/7, sau khi uống rượu say cùng bạn bè, Nên về nhà tại ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B. 

Lúc này Nên nhớ lại việc cháu N.Q.L. (25 tháng tuổi) là con riêng của chị Đ. thường xuyên quậy phá đồ dùng cá nhân của Nên, Nên bước lại gần chỗ bé L. đang nằm ngủ, nảy sinh ý định dùng lửa đốt bé L. để hả giận.

Đồng Tháp: Người đàn ông châm lửa đốt con riêng của nhân tình, thương tật 48% - Ảnh 1
Đối tượng Phan Văn Nên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chưa dừng lại ở đó, đối tượng Nên đi vào nhà bếp lấy miếng cao su từ ruột xe tẩm dầu hỏa đốt cháy rồi ném vào nơi cháu L. đang ngủ. Chưa hả giận, Nên tiếp tục lấy thêm nhiều mảnh cao su ném vào người bé L. khiến cháu bị bỏng nặng với tỉ lệ tổn thương cơ thể 48%.

Hiện cháu L. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

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Vào trưa 17/7, lãnh đạo UBND thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết hiện Công an thị xã đang điều tra làm rõ vụ bé trai 14 tuổi bị cha dượng hành hạ.

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