Cụ thể, bé trai cho biết bị cha dượng nhiều lần đánh đập, bóp cổ, cắn lỗ tai, mũi và nhận đầu vào thúng nước dẫn đến các thương tích ở nhiều nơi trên cơ thể. Thậm chí bé trai cho biết còn bị cha dượng “lấy hột quẹt hơ” vào bộ phận sinh dục gây bỏng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, mạng xã hội xuất hiện clip có nội dung một bé trai tên Tr. (14 tuổi, ngụ khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên) “tố” việc bị cha dượng là Trần Thanh Hoà (26 tuổi) hành hạ gây thương tích, đặc biệt là bộ phận sinh dục.

Theo báo cáo, vào sáng 15/7, Công an phường Tịnh Biên phát hiện vụ việc, phối hợp với với đoàn thể UBND phường và Ban khóm Xuân Hoà mời em Tr. để nắm thông tin.

Ban đầu làm việc em Tr. chỉ nói vết thương do bị nước ăn trong lúc làm nước đá. Tuy nhiên được sự giải thích, vận động của lực lượng chức năng, em Tr. mới mạnh dạn “tố” cha dượng. Ngay sau đó, Công an phường Tịnh Biên mời ông Hòa đến làm việc. Hoà thừa nhận khoảng 1 tháng có đánh và nhận đầu em Tr. vào thùng nước, do thùng nước bị bể nên gây vết thương ở ngực của Tr.

Căn nhà của ông Trần Thanh Hòa, người bị nghi ngờ đã hành hạ con riêng của vợ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cách đây nửa tháng, ông Hòa còn dùng bật lửa đốt vào đầu dương vật của em Tr. làm em bị bỏng. Ngoài ra, ngày 10/7, ông Hòa có dùng cây đánh vào lưng của Tr..

Căn nhà này nằm ngang ban khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên. Một người làm việc tại ban khóm Xuân Hòa cho hay ông Hòa và bà B. (mẹ ruột Tr.) ở với nhau được 3 năm nay. Gia đình ông Hòa làm nghề buôn bán nước đá đối diện trước cửa ban khóm.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Tịnh Biên tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.