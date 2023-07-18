Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 vào lúc 8 giờ sáng nay (18/7)

Thứ nhất, thí sinh truy cập vào đường link: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhập các thông tin được yêu cầu gồm: Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, mã đăng nhập, mã xác nhận. Thí sinh bấm nút đăng nhập để biết được kết quả thi.

Theo thông tin từ VietNam+, để hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp nhiều phương thức công bố điểm. Theo đó, thí sinh có thể tra cứu điểm bằng nhiều cách.

Cách thứ 2, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp qua website các sở giáo dục và đào tạo. Hiện nay, hầu hết các sở giáo dục và đào tạo đã tạo sẵn các đường dẫn; thí sinh chỉ cần vào đường dẫn này, nhập số báo danh vào mục tìm kiếm để tra cứu kết quả thi của mình.

Lưu ý khi thực hiện theo cách này, mã đăng nhập đã được cung cấp kèm theo mật khẩu khi thí sinh đăng ký dự thi; mã xác nhận là một dãy ký tự ngay phía trên mã xác nhận. Trong trường hợp chưa có hoặc quên mã đăng nhập, thí sinh liên hệ ngay tại Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi thí sinh đã đăng ký dự thi.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cung cấp dữ liệu điểm thi cho các cơ quan thông tấn báo chí có nhu cầu. Theo đó, thí sinh có thể vào website của các cơ quan thông tấn, báo chí để tra cứu điểm thi.

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 vào ngày 18/7 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, những thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm cũng phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Một số mốc thời gian thí sinh cần lưu ý như sau:

Từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7: Thí sinh nộp đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT(nếu có nhu cầu).

Đến trước 17h 30/7: Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Từ ngày 19/7 đến ngày 24/7: Thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) và giấy chứng nhận kết quả thi tại trường THPT của thí sinh.

Ngày 20/7: Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (hay còn gọi là điểm sàn) của khối ngành sức khỏe và ngành đào tạo giáo viên có cấp chứng chỉ hành nghề.

Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Ngày 22/8: Các trường đại học thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 6/9: Thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Từ ngày 7/9 và kéo dài tới tháng 12: Các trường đại học xét tuyển bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu).