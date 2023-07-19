Anh Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi) là hướng dẫn viên du lịch đi trên xe trong vụ lật xe khiến 4 người tử vong vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Liên quan đến vụ lật xe 4 người tử vong ở Khánh Hòa, theo thông tin từ VTC News, anh Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi) là hướng dẫn viên du lịch đi trên xe trong vụ tai nạn giao thông này vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Anh Hoàng cho biết thời điểm tài xế chạy xe đổ đèo thì anh cảm thấy xe tăng tốc độ. Thấy có điều bất thường nên anh hỏi tài xế. “Đây là chuyến đi thảm khốc nhất trong hơn 7 năm hành nghề của tôi”, anh Hoàng chia sẻ. Hai hôm trước, anh Hoàng kể, trong suốt hành trình đi, mọi thứ diễn ra thuận lợi. Nhiều người trên xe khá vui vẻ khi được ngắm nhìn phong cảnh các địa phương ở Việt Nam. Khi đến TP. Đà Lạt, đoàn nghỉ qua một đêm, tham quan các điểm du lịch rồi bắt đầu di chuyển xuống TP. Nha Trang.

Sáng 18/7, tài xế Hồ Ngọc Hưng (58 tuổi, ngụ TP.HCM) lái ô tô biến số Hà Nội chở 21 người Trung Quốc và 2 hướng dẫn Việt Nam (trong đó có anh Hoàng) xuất phát từ Đà Lạt đến Nha Trang. Thời tiết khá tốt. Xe chạy trên quốc lộ 27C, qua đèo Khánh Lê, anh Hoàng ngồi gần tài xế, nhắc nhở tài xế chạy chậm vì sợ khách mệt. Sau đó, anh Hoàng tiếp tục nghe tiếng xì xì ở dưới gầm xe. Anh hỏi tài xế một lần nữa rằng xe mất thắng phải không thì tài xế gật đầu và bảo "thôi chết rồi, thôi chết rồi". Do tài xế không biết đường nên anh Hoàng lấy điện thoại mở bản đồ để tìm đường lánh nạn.

Các nạn nhân vụ lật xe đèo Khánh Lê - Ảnh: Báo Người Lao Động Tại thời điểm đó, anh Hoàng liền quay lại nói tất cả các hành khách đeo dây an toàn và cúi đầu xuống để phòng tránh. Sau đó ít phút thì chiếc xe bị lật nghiêng. Anh Hoàng sau đó ngất lịm. Được một lúc, anh tỉnh dậy kéo được một người trong xe ra ngoài thì tiếp tục ngất cho đến khi đưa vào bệnh viện. Theo anh Hoàng, anh làm hướng dẫn viên từ năm 2016 nhưng ít khi đi cung đường này. Lịch trình của đoàn xuất phát từ Thượng Hải bay đến TP.HCM. Sau đó đoàn đi TP Đà Lạt, xuống Nha Trang, dự định đi Mũi Né (Bình Thuận) rồi kết thúc tour về lại TP.HCM. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào 15h20 ngày 18/7, tại km 56+200 Quốc lộ 27 qua đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ô tô khách biển số 29B-405.83 chở trên xe 20 khách người Trung Quốc và 2 hướng dẫn viên người Việt Nam đang lưu thông hướng Đà Lạt đi Nha Trang thì bị lật; hậu quả, làm 4 người tử vong và 15 người bị thương. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, hướng dẫn, điều tiết giao thông. Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc với Đại Sứ quán Trung Quốc để nắm thông tin và thông báo tình hình với thân nhân người thân bị nạn và tổ chức thăm hỏi các nạn nhân. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng cho biết, tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn; giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 9/3/2028; tem kiểm định an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 27/7. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 14h47 là 45km/h (đoạn đường cho phép tốc độ 50km/h)

Lời khai của tài xế trong vụ xe chở khách du lịch bị lật làm 4 người tử vong Tài xế điều khiển xe khách lật trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) làm 4 du khách Trung Quốc tử vong có kết quả test âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

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