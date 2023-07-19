Tài xế điều khiển xe khách lật trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) làm 4 du khách Trung Quốc tử vong có kết quả test âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 19/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đèo Khánh Lê, đoạn quốc lộ 27C qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Cụ thể, lời khai ban đầu của lái xe Hồ Ngọc Hưng (SN 1965, ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cho biết do xe bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật sang bên lề đường. Tài xế Hưng có kết quả test âm tính với nồng độ cồn và ma túy, có giấy phép lái xe hạng D với thời hạn đến ngày 9/3/2028. Tem kiểm định an toàn kỹ thuật xe khách có hiệu lực đến ngày 27/7/2023.

Xe khách lật trên đèo Khánh Lê làm 4 người chết - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong Bên cạnh đó, qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 14h47 là 45km/h (đoạn đường cho phép tốc độ 50km/ giờ). Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Các nạn nhân bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 18/7, tại Km 56+200 quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), ô tô khách biển kiểm soát 29B-405.83 do lái xe Hồ Ngọc Hưng điều khiển theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang, trên xe chở tổng cộng 24 người (trong đó có 21 khách Trung Quốc, 2 hướng dẫn viên và 1 tài xế người Việt) đã tự gây tai nạn. Vụ tai nạn đã làm 4 hành khách người Trung Quốc tử vong gồm ông Wang WenYuan (SN 1959), 3 phụ nữ là bà Yin Chunxia (SN 1963), Li YuLing (SN 1953) và bà Si ShuZhen (tử vong tại trạm xá xã). Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, hướng dẫn, điều tiết giao thông. Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc nắm thông tin và thông báo tình hình với thân nhân người bị nạn và tổ chức thăm hỏi người bị nạn.

Tạm dừng hoạt động 3 sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn để tránh bão số 1 Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị trong toàn ngành hàng không về ứng phó với cơn bão số 1, dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh chiều tối 18/7.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-tai-xe-trong-vu-xe-cho-khach-du-lich-bi-lat-lam-4-nguoi-tu-vong-603236.html