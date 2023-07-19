Kinh hoàng tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại rồi giấu xác vào bụi cỏ ở Hà Nội

Đời sống 19/07/2023 16:02

Công an xã Kim Chung nhận tin báo của người dân, về việc phát hiện thi thể anh Đ.Đ.D. (25 tuổi, quê Ninh Bình, lái xe ôm công nghệ) tại đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 19/7, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ sát hại tài xế xe ôm công nghệ xảy ra tại Đông Anh, Hà Nội. Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Công (SN 1990, Đông Anh, Hà Nội) là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định.

Cụ thể, sáng 17/7, Công an xã Kim Chung nhận tin báo của người dân, về việc phát hiện thi thể anh Đ.Đ.D. (25 tuổi, quê Ninh Bình, lái xe ôm công nghệ) tại đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu. Trên cơ thể anh D. có nhiều vết đâm, cắt. Sau khi khám nghiệm, cơ quan chuyên môn xác định nạn nhân tử vong do mất máu, suy hô hấp. Thời điểm tử vong vào tối 16/7. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy ví tiền, điện thoại của anh D.

Rà soát lịch trình di chuyển của anh D., cơ quan chức năng xác định, tối 16/7, anh D. chở 2 cô gái từ quận Bắc Từ Liêm đi quận Cầu Giấy. Trong đêm, nạn nhân bị sát hại.

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Nghi phạm Lê Văn Công khi bị bắt - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến chiều 18/7, các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Lê Văn Công (33 tuổi, ở huyện Đông Anh), khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà.

Đấu tranh với nghi phạm, nhà chức trách xác định, Công không có công ăn việc làm. Thiếu tiền tiêu, Công nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ.

Khoảng 20h ngày 16/7, Công mang theo một con dao, bắt xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình để tìm kiếm "con mồi". Khoảng 20h45 cùng ngày, Công thấy anh D. đang đi xe máy một mình nên gọi, giả vờ thuê chở đi xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) với giá 100.000 đồng.

Đến khu vực đường kênh giữa, đoạn thuộc xã Kim Chung, Công yêu cầu anh D. rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang. Lợi dụng khu vực vắng người, Công rút dao, cắt cổ anh D. Khi nạn nhân chống cự, đối tượng tiếp tục đâm nạn nhân thêm 3 nhát vào bụng, sườn và lưng.

Kinh hoàng tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại rồi giấu xác vào bụi cỏ ở Hà Nội - Ảnh 2
Đối tượng thực nghiệm hiện trường - Ảnh: VOV

Hạ gục anh D. xong, Công lấy điện thoại, túi xách có 500.000 đồng của anh D., rồi điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của anh D. xuống bờ mương, thay quần áo và lái xe đến tỉnh Phú Thọ.

Ngày 17/7, nghi phạm về nhà giấu con dao gây án. Chiều hôm sau, Công bị cảnh sát bắt giữ sau khoảng 30 tiếng gây án

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