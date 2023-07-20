Đối tượng Đặng Văn Em được xác định là người gây ra vụ án mạng tại khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ làm chết một người.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 19/7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ bắt Đặng Văn Em, được xác định là kẻ gây ra vụ án mạng tại khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ.

Trước đó, ngày 17/7, người dân khu phố Dương Liễu Đông phát hiện một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy tại khu đất trống trong thôn. Công an huyện Phù Mỹ xác định đó là chị Đ.T.H.T., 29 tuổi, trú tại xã Mỹ Lợi. Nạn nhân không chỉ bị giết mà còn bị cướp điện thoại, ví và xe máy. Gia đình xác nhận chị T. mất tích từ đêm 15/7.

Công an xác minh các mối quan hệ của nạn nhân và nhanh chóng xác định nghi phạm là Đặng Văn Em, người đã rời khỏi địa phương trước đó.

Đặng Văn Em tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Đặng Văn Em do ghen tuông nên gây ra cái chết cho chị T. Đêm 15/7, khi phát hiện bạn gái có tỉnh cảm với người khác, Em đã đánh chết nạn nhân và vứt xác tại khu vực trên.

Nạn nhân T. đã ly hôn chồng, cùng lúc quan hệ tình cảm với Em và một thanh niên khác. Vì vậy, giữa chị T. và Em thời gian gần đây liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Trước khi rời hiện trường bỏ trốn, Em lấy ví, điện thoại và xe máy của nạn nhân, sau đó bỏ trốn theo hướng Phú Yên, lên Đắk Lắk và tiếp tục lẩn trốn thì bị bắt.

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