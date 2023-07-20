Sản phụ ở Thanh Hóa tự sinh con rồi quấn bao tải để lại ở chợ cá

Vào ngày 20/7, Công an xã Minh Lộc phát hiện một phụ nữ ở dưới đê, trên người có nhiều vết máu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 20/7, thông tin từ UBND xã Minh Lộc huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 9h sáng 19/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực đê biển (thôn Minh Thọ), Thượng úy Trịnh Văn Ghi và Thượng úy Phạm Văn Anh, Công an xã Minh Lộc phát hiện một phụ nữ ở dưới đê, trên người có nhiều vết máu.

Người phụ nữ được xác định là chị H.T.B. (SN 1981), trú tại xã Minh Lộc.

Tổ công tác đã đưa chị B. về nhà. Chị B. cho biết, vừa sinh con nên bị máu dính vào người. Do hoàn cảnh khó khăn, nên sau khi sinh con, chị B. để cháu bé ở nơi vắng, mong có người nhặt được và nuôi dưỡng.

Công an xã Minh Lộc dùng cáng đưa sản phụ đi cấp cứu - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nắm được thông tin, công an xã Minh Lộc huy động lực lượng chia thành nhiều tổ để tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an và người dân tìm thấy cháu bé được quấn trong bao tải tại một ki-ốt bỏ hoang ở chợ cá địa phương. Hiện sức khỏe cháu bé đã dần ổn định.

Theo lãnh đạo địa phương, gia đình chị B. thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng bị tâm thần. Bản thân chị B. tâm lý không ổn định, không nghề nghiệp, được bố trí cho trông giữ xe, quét rác ở chợ.

Do nhà nghèo, lại đông con (5 con nhỏ) cộng với việc nuôi thêm bố, mẹ già yếu nên càng khó khăn dẫn đến tâm lý chị B. không ổn định sau khi sinh con.

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