Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi chồng và con

Đời sống 20/07/2023 16:43

Người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km xuôi về phía hạ lưu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 20/7, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km xuôi về phía hạ lưu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Danh tính được xác định là chị N.T.T. (29 tuổi) trú tại TP. Vinh.

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi chồng và con - Ảnh 1
Thi thể chị T. được trục vớt lên bờ - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào sáng 18/7, người thân phát hiện chị T. để lại trên bàn 2 lá thư với nội dung xin lỗi bố mẹ, chồng và con, đồng thời sắp xếp việc hậu sự cho mình. Chị T. dặn người thân nói với con là mình đi làm ăn xa và dặn người nhà đừng đi kiếm.

Sau khi tìm hiểu, người nhà nhận được tin chị T. đã thuê taxi ra cầu Bến Thủy. Nghi chị T. đã nhảy sông nên mọi người triển khai việc tìm kiếm. Đến sáng 20/7, thi thể người phụ nữ mới được tìm thấy, cách chân cầu khoảng 1km.

Trước đó, vào 23h ngày 19/7, một nam thanh niên đã bị ngã xuống hồ điều hòa thành phố Vinh. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông được điều động nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân

Đến khoảng 3h30 ngày 20/7, lực lượng cứu nạn đã tìm vớt được thi thể nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là em P.V.S. (SN 2007), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Nguyên nhân ban đầu được cho là nam thanh niên ngồi hóng mát rồi bị ngã xuống hồ dẫn đến tử vong.

Hứa Khải trở thành lính cứu hỏa trong phim mới, liệu có lép vế trước Dương Dương, Nhậm Gia Luân?

Hứa Khải trở thành lính cứu hỏa trong phim mới, liệu có lép vế trước Dương Dương, Nhậm Gia Luân?

Hứa Khải hiện đang tiếp xúc với một bộ phim khai thác chủ đề lính cứu hỏa mang tên "Hướng Hỏa Sinh Ra".

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử tin nóng tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi