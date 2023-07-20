Người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km xuôi về phía hạ lưu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 20/7, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km xuôi về phía hạ lưu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Danh tính được xác định là chị N.T.T. (29 tuổi) trú tại TP. Vinh.

Thi thể chị T. được trục vớt lên bờ - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào sáng 18/7, người thân phát hiện chị T. để lại trên bàn 2 lá thư với nội dung xin lỗi bố mẹ, chồng và con, đồng thời sắp xếp việc hậu sự cho mình. Chị T. dặn người thân nói với con là mình đi làm ăn xa và dặn người nhà đừng đi kiếm.

Sau khi tìm hiểu, người nhà nhận được tin chị T. đã thuê taxi ra cầu Bến Thủy. Nghi chị T. đã nhảy sông nên mọi người triển khai việc tìm kiếm. Đến sáng 20/7, thi thể người phụ nữ mới được tìm thấy, cách chân cầu khoảng 1km.

Trước đó, vào 23h ngày 19/7, một nam thanh niên đã bị ngã xuống hồ điều hòa thành phố Vinh. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông được điều động nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân

Đến khoảng 3h30 ngày 20/7, lực lượng cứu nạn đã tìm vớt được thi thể nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là em P.V.S. (SN 2007), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Nguyên nhân ban đầu được cho là nam thanh niên ngồi hóng mát rồi bị ngã xuống hồ dẫn đến tử vong.

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