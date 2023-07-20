3 anh em ruột tổ chức đám cưới chung một ngày ở Vĩnh Phúc: Thuê sân bóng nhân tạo với khoảng 2.000 khách mời

Trước đó, vào năm 2020, anh Đức Hải là anh cả của gia đình có ý định xây dựng hạnh phúc, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, anh Hải và bạn gái đã thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn và lễ cưới nhỏ, đơn giản.

Theo thông tin từ báo Công luận, chị Trang Mi (25 tuổi, ở Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cho biết đã cùng anh trai và em gái tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2022, tuy nhiên, gần đây chị mới chia sẻ các hình ảnh này lên mạng xã hội và không ngờ đã nhận được sự quan tâm lớn tới từ phía cộng đồng.

Đám cưới mượn 2 sân bóng nhân tạo để làm mặt bằng hôn lễ. Đơn vị tổ chức tiệc cưới phải tiến hành dựng rạp trước 2 tuần. Rạp cưới đang trang trí đèn led, hoa, đèn pha lê tạo khung cảnh lung linh, huyền ảo. Tổng số khách mời của vợ chồng ông Quân và các cặp đôi là khoảng 2.000 người. Gia đình đã đặt 200 mâm cỗ ngồi bàn 10 để tiếp đón khách.

Năm 2021, chị Trang Mi – người con thứ hai trong gia đình cũng có ý định kết hôn, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh vẫn vô cùng căng thẳng, gia đình hai bên cùng đôi trẻ đã quyết định tổ chức bữa tiệc nhỏ báo hỷ. Tới năm 2022, em gái út Diệu Linh cũng thưa chuyện trăm năm với bố mẹ. Từ đây, cả 3 cặp đôi cùng bố mẹ đã quyết định tổ chức một ngày cưới chung trong một lần để 3 anh em có một đám cưới chính thức.

Sau 2 tuần chuẩn bị, sân bóng nhân tạo biến thành hôn trường lung linh ánh sáng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại đám cưới đặc biệt này, để tránh nhầm lẫn, chị Mi cùng các anh chị em của mình đã thuê 3 MC (người dẫn chương trình). Mỗi MC phụ trách một cặp cô dâu chú rể. Họ lần lượt mời từng cặp đôi lên sân khấu.

Sau khi các cô dâu, chú rể đã có mặt, họ mới tiếp tục mời vợ chồng ông Quân cùng các thông gia lên thực hiện các nghi thức của lễ kết hôn.

Nhìn các con rạng rỡ hạnh phúc trong khung cảnh đám cưới hoành tráng cùng hàng nghìn khách mời, vợ chồng ông Quân vô cùng vui mừng vì đã đem đến cho các con một ngày vui ý nghĩa. Theo chị Mi, khi chia sẻ hình ảnh đám cưới đặc biệt này lên mạng xã hội, chị nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người. Tuy nhiên, chị thấy có không ít câu hỏi thắc mắc về chuyện nhận phong bì cưới.

Ba cặp đôi cô dâu chú rể đang gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: Báo Công luận

Bên cạnh đó, chị Mi cho biết, gia đình chị chỉ đặt một hòm tiền mừng và mọi người mừng như bình thường. Mặc dù tổ chức tiệc cưới cùng một ngày cho 3 anh em nhưng bố mẹ chị không quan trọng chuyện quà mừng bao nhiêu, bởi điều cốt yếu họ muốn đem đến cho các con niềm hạnh phúc.

Sau đám cưới, 3 anh chị em chị Mi không ai nhận lại quà mừng của mình mà đều để lại hết cho bố mẹ để chi trả các chi phí đám cưới.

Cũng theo chị Mi, chi phí tổ chức đám cưới này lên đến tiền tỷ bởi quy mô lớn, số lượng khách mời đông. Nhiều vị khách khi đến dự đều cho rằng đám cưới của gia đình chị Mi hoành tráng và lớn nhất Vĩnh Phúc từ trước đến nay.