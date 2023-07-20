Thót tim 4 người lao xuống biển cứu 2 em nhỏ bị đuối nước ở Nghệ An

Ông Hồ Xuân Hường, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương biểu dương, đánh giá cao tinh thần dũng cảm cứu người đuối nước của 4 công dân.

Thed thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 20/7, bà Phan Thị Quang, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Phương, cho biết chính quyền địa phương đã trao tặng giấy khen tới 4 cá nhân dũng cảm cứu 2 cháu bé đuối nước .

Hai người đàn ông cùng lao xuống biển, tiếp cận được 2 nạn nhân nhưng do sóng to, dòng nước xoáy nên việc đưa các cháu bé vào bờ gặp khó khăn. Nghe tiếng tri hô cứu người, anh Bùi Văn Hạ và Bùi Thái Thành (ở tổ dân phố Quyết Tiến) lập tức lao xuống biển cùng tham gia ứng cứu, đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 19/7, vợ chồng anh Lê Tiến Thống và chị Nguyễn Thị Thắng (ở tổ dân phố Quyết Tiến) phát hiện 2 cháu nhỏ đuối nước. Ngay lập tức, anh Thống chạy ra cứu. Trên đường gặp anh Phan Văn Khang (ở tổ dân phố Hồng Thái), anh Thống kêu gọi người này cùng tham gia ứng cứu 2 nạn nhân.

Ảnh: Báo Dân trí

Sau khoảng hơn 10 phút, 4 người đưa được 2 nạn nhân vào bờ. Cả 2 sau đó được đưa đến Trạm Y tế phường Quỳnh Phương cấp cứu. Hiện sức khỏe và tinh thần của các nạn nhân đã ổn định.

Anh Nguyễn Văn Xuân, bố cháu Q., cho biết cả 2 cháu đều không biết bơi, buổi chiều có xin gia đình đi xem bóng đá nhưng đã rủ nhau xuống biển chơi và không may bị sóng cuốn.

Anh Bùi Văn Hạ, một trong 4 người tham gia ứng cứu, kể lại thời điểm phát hiện 2 cháu đuối nước, sóng rất lớn, cuộn sâu và nạn nhân cách bờ khoảng hơn 10m.

Đại diện UBND phường Quỳnh Phương tặng giấy khen 4 công dân cứu người - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc xảy ra tương tự vào ngày 20/5, khi đi chơi tại khu vực suối Ia Pết chảy qua địa phận làng Pan (xã Dun), em Sam Ban bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của trẻ em từ dưới dòng suối.

Chạy gần lại kiểm tra, Sam Ban phát hiện 2 em Siu Si Ôn (6 tuổi, trú tại làng Pan, xã Dun) và em Kpuih Nhăn (9 tuổi, trú tại làng Nút Giêng, xã Albá) đang chới với dưới suối nước sâu.

Em Siu Sam Ban dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước - Ảnh: VTC News

Ngay lúc này, Sam Ban lập tức nhảy xuống dòng suối, kéo 2 em nhỏ và đưa các em lên bờ. May mắn hai em nhỏ được đưa lên bờ kịp thời nên không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Theo Huyện đoàn Chư Sê, hành động của em Siu Sam Ban là vô cùng dũng cảm và rất đáng được tuyên dương. Siu Sam Ban là tấm gương sáng lan toả hành động đẹp cho đội viên, đoàn viên thanh niên huyện nhà noi theo.