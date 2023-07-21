Giá xăng trong nước có thể tăng tới 1.000 đồng/lít trong ngày 21/7

Nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ở mức 610-1.000 đồng/lít. Còn giá các loại dầu có khả năng tăng ở mức thấp hơn, từ 410-620 đồng/lít.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu chiều nay (21/7) sẽ được áp dụng theo mức giá mới. Do giá dầu thô trên thế giới có xu hướng đi lên trong thời gian gần đây nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay có khả năng tăng.

Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 11/7), liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu (trừ xăng E5).

Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính trích Quỹ, giá bán lẻ xăng dầu vào hôm nay có thể tăng mạnh hơn.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III tăng 70 đồng/lít, lên mức 21.490 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92-II giảm 60 đồng/lít, xuống mức 20.410 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel tăng 450 đồng/lít, giá bán là 18.610 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 400 đồng/lít, giá bán là 18.320 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước có khả năng tăng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, nước này đã nhập khẩu dầu thô từ Nga ở mức kỷ lục trong tháng 6, bất chấp căng thẳng địa chính trị.

Theo đó, trong tháng 6, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 10,5 triệu tấn, tương đương với 2,56 triệu thùng/ngày, cao hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 9,71 triệu tấn trong tháng 5.

Theo OPEC và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), nhu cầu của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay và vẫn là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu.

Cùng với đó, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tính đến ngày 14.7, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 708.000 thùng, xuống 457,4 triệu thùng, thấp hơn so với dự báo giảm 2,4 triệu thùng; dự trữ xăng cũng giảm 1,1 triệu thùng. Điều này cho thấy nhu cầu nhiên liệu của nước này đã được cải thiện.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế khả quan, tỷ lệ việc làm thấp và lạm phát giảm hơn so với thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu một trong những chiến dịch tăng lãi suất đã hỗ trợ nhu cầu dầu của Mỹ trong năm nay.

Dự kiến, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 5,25% - 5,5% vào tuần tới. Theo các nhà phân tích, đây có thể là lần tăng cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt lãi suất này của Fed.