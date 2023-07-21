Tại thôn Nho Lâm, xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ) xảy ra vụ việc đuối nước ngay tại ao trước cửa nhà khiến một bé trai 3 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 17h25 phút ngày 19/7, tại thôn Nho Lâm, xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ) xảy ra vụ việc đuối nước ngay tại ao trước cửa nhà khiến một bé trai 3 tuổi tử vong.

Nạn nhân là cháu L.H.H (sinh năm 2020). Chiều cùng ngày, do mẹ cháu đi làm muộn chưa về, cháu H được người thân đón về ông bà ngoại chơi. Trong lúc ở nhà với cậu, cháu H ra ao chơi thì không may bị đuối nước.

Theo UBND huyện Tứ Kỳ, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 6 vụ đuối nước, làm 6 người tử vong, nạn nhân không chỉ là trẻ em mà cả người lớn. Ngoài nguyên nhân chủ quan một số bé biết bơi, rủ nhau tắm sông do bất cẩn dẫn đến đuối nước, tử vong, đa phần các vụ việc xảy ra đều do sự lơ là, chủ quan của các gia đình trong việc quản lý giám sát, trông giữ trẻ nhỏ, từ đó dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Bé trai tử vong thương tâm trong ao nhà - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào ngày 14/7, bé H.Đ.P (3 tuổi, trú tại thôn Gia Lộc, xã Văn Tố) được bố mẹ đưa đi gửi ở nhà người thân gần đó. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, gia đình và mọi người phát hiện bé P. bị đuối nước dưới ao nhà người thân.

Ngay sau đó, bé P. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Tứ Kỳ, nhưng đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, bé P. tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-3-tuoi-o-hai-duong-tu-vong-thuong-tam-trong-ao-nha-603913.html