Tiếp xúc với chúng tôi, bà Phượng vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng hai mẹ con nói chuyện. "Mỗi ngày đi làm về hay mỗi khi có chuyện gì vui, con gái đều nhắn tin và gọi điện cho tôi. Ngày con gặp nạn cũng là ngày con vừa tròn 24 tuổi. Chỉ sáng sớm hôm sau thôi con sẽ đón tuổi mới với bao hoài bão, ước mơ" - bà Phượng tay cầm giấy báo tử của con khóc nghẹn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bà Chu Thị Kim Phượng (SN 1979, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vẫn đi từng nhà quanh khu vực con bà gặp nạn để nhờ trích xuất camera. Mọi cố gắng của người mẹ này với mục đích cuối cùng là biết được nguyên nhân khiến con gái bà gặp nạn.

"Lúc đó, tôi đang ngồi trong nhà, ngoài trời thì mưa. Tôi nghe một tiếng va quệt xe rất mạnh nên chạy ra liền. Lúc này tôi thấy một cô gái nằm trên đường bị thương nặng nên vội gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tôi không thấy ai đúng ai sai nhưng có nghe nhiều người nói một xe chở kính gây nạn rồi bỏ chạy vào đường số 53 gần đó" - ông K.N (SN 1960) kể.

Con gái bà Phượng, chị Trịnh Thị Kim Diệu (SN 1999) làm nhân viên marketing một phòng gym trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP HCM). Khoảng 21 giờ ngày 12-6, chị Diệu chạy xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp, TP HCM) thì gặp nạn. Nhiều người dân sống gần khu vực hẻm 158 Phạm Văn Chiêu vẫn còn bức xúc khi kể lại sự việc.

Một nhân chứng khác kể thêm: "Ở khu vực này rất nhiều camera nhưng không biết có ghi lại hình ảnh vụ việc hay không. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra tai nạn, rất nhiều người nhìn thấy chiếc xe tải đã va quệt với cô gái theo chiều ngược lại. Sau khi gây tai nạn người ta còn nhìn thấy tài xế xuống mở cửa xe, nhìn về phía nạn nhân sau đó lên xe quẹo vào con đường gần đó rồi mất hút".

Sau khi xảy ra tai nạn, chị Diệu được người dân đưa vào Bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng chị đã qua đời 12 ngày sau đó do chấn thương sọ não và đa chấn thương.

Bà Phượng không còn nước mắt để khóc nhưng vẫn ròng rã đi tìm nguyên nhân tai nạn để mong con ra đi thanh thản - Ảnh: Báo Thanh Niên

Nghe con gặp nạn, bà Phượng tức tốc đón xe từ Lâm Đồng xuống TP.HCM. Người mẹ đau đớn kể: "Thường ngày hai mẹ con thường gọi điện cho nhau nhưng hôm đó tôi nhận được điện thoại bạn của con. Nghe xong tôi rụng rời tay chân, chạy thẳng ra đón xe xuống thành phố. Đường thì xa, trời mưa nên kẹt xe, lòng tôi như lửa đốt. Đến thành phố khi trời vừa hừng sáng, tôi chạy qua bệnh viện cũng không gặp được con vì con đang trong phòng chăm sóc đặc biệt".

Nhà neo người, bà Phượng ở bệnh viện chăm sóc con nên không thể đến hiện trường hỏi rõ vụ việc. Trong suốt thời gian đó, người mẹ chỉ biết nguyện cầu nhưng không có phép mầu nào cứu được con gái.

Sau khi lo đám tang, bà Phượng đã cầu cứu trên mạng xã hội, mong người dân nào chứng kiến hoặc có camera hành trình, dữ liệu ghi lại vụ tai nạn để cung cấp cho cơ quan công an. Người mẹ này chia sẻ thêm khi vừa bị đụng xe, con gái bà đã cố gắng mở mật khẩu điện thoại rồi đưa cho hai học sinh nhờ gọi điện cho bạn rồi đưa vào bệnh viện. Hai học sinh này kể đã nhìn thấy xe tải đụng con gái bà rồi bỏ chạy, các em nói sẽ làm chứng nếu cần.

"Tôi chỉ mong con thanh thản, chứ không muốn thưa kiện ai hết", bà nói.

Bà Phượng đến nơi con gái gặp nạn để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn của con - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trở về Lâm Đồng cúng thất cho con, bà lại tiếp tục xuống TP.HCM. "Từ bài đăng của tôi trên mạng xã hội, một bạn trẻ nói sẵn sàng ra làm chứng. Và ngày 18/7 vừa qua tôi lên làm việc với Công an Q.Gò Vấp, xong xuôi lại về Lâm Đồng để chuẩn bị cúng thất 4 cho con", bà bộc bạch.

Diệu là con gái duy nhất của bà Phượng. Năm Diệu hơn 1 tuổi, bà Phượng chia tay chồng, một mình nuôi con. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, bà gửi Diệu nhờ cha mẹ ruột chăm sóc, khi Diệu lớn hơn một chút, bà đón về.

Học hết lớp 10, Diệu nghỉ học và bắt đầu tự học hỏi, đi làm. Ngày xảy ra tai nạn, Diệu đang làm marketing cho một phòng gym tại Q.Tân Phú (TP.HCM). Mỗi tháng nhận lương, Diệu đều gửi về phụ giúp ông bà ngoại. Chính vì vậy, ngày cô cháu gái hiếu thảo ra đi mãi mãi ở tuổi 24, bà ngoại cũng suy sụp vì đầu bạc tiễn đầu xanh.

"Nhà có hai mẹ con nên trước tối nào đi làm về Diệu cũng nhắn tin hoặc gọi cho tôi, giờ thì… Là người mẹ, từ ngày mất con đến nay không đêm nào tôi ngủ được. Con tôi cũng mất giờ sắp cúng thất thứ 4 rồi nên tôi mong tìm ra nguyên nhân. Tôi mong người liên quan tự giác có tiếng nói lương tâm cho con tôi cho con thanh thản chứ không muốn thưa kiện kéo dài", bà Phượng bày tỏ.