Ngư dân bất lực rơi nước mắt sau khi tàu cá tiền tỷ chìm xuống đáy biển: 'Bao nhiêu công sức, mồ hôi đều đã đổ xuống biển cả rồi'

Theo thông tin từ VietNamNet, tại căn nhà cấp 4 lụp xụp, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có rất đông anh em, bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ sau vụ chìm tàu, anh và bạn thuyền may mắn thoát chết trở về.

Năm 2016, vợ chồng anh Hùng vay mượn ngân hàng, bạn bè hơn 1,5 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ chính sách của các cấp để đóng mới chiếc tàu vỏ gỗ NA 90687-TS trên 400CV để vươn khơi, bám biển. Ra khơi được ít chuyến thì đại dịch COVID-19 hoành hành, giá nhiên liệu tăng cao nên con tàu nhiều lần phải nằm bờ, xuống cấp dần. Nhiều tháng nay, kinh tế gia đình gặp khó khăn. Tai họa vừa ập đến vào rạng sáng 19/7 khiến vợ chồng anh Hùng lâm cảnh trắng tay.

Đôi mắt vẫn đỏ hoe, tay phải bị thương sau sự cố chìm tàu, anh Hùng rầu rĩ: “Mất hết rồi. Bao nhiêu công sức, mồ hôi đều đã đổ xuống biển cả rồi!”.

“Tàu nằm bờ dài ngày cũng rất nóng ruột nên cách đây ít ngày, vợ chồng đã xoay xở, mượn tiền nóng của anh em, bạn bè sắm lưới, đổ gần 5.000 lít dầu để ra vươn khơi với mong muốn kiếm tiền để trả lãi ngân hàng nhưng nào ngờ tai họa lại ập đến…”, anh Hùng buồn bã.

Ngồi bên, chị Đinh Thị Nghệ (SN 1990, vợ anh Hùng) nói trong nước mắt: “Chẳng còn gì nữa. Tàu bị chìm giữa biển khơi, không biết thời gian tới lấy gì để mưu sinh, nuôi các con cái ăn học. Số tiền vay mượn ngân hàng đóng tàu còn trả chưa xong, nay nợ lại thêm nợ, không biết sẽ sống sao”.

Đôi mắt của anh Hùng vẫn đỏ hoe, tay phải bị thương sau sự cố chìm tàu - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vợ chồng anh Hùng có 4 người con, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới hơn 1 tuổi. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng khốn đốn hơn.

Nhìn 4 đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn, bà Trần Thị Tý (SN 1961, mẹ anh Hùng) không cầm nổi nước mắt. “Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc ra khơi đánh bắt cá. Được đồng vốn nào thì tập trung vào việc đóng tàu nhưng đánh bắt cá thì ngày càng thua lỗ. Nay tàu chìm, không biết phải làm sao. Khổ lắm”, bà Tý chia sẻ.

Ông Nguyễn Viết Mãn - Chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết: “Sự việc chìm tàu khiến gia đình anh Nguyễn Văn Hùng rơi vào cảnh rất khó khăn khi số nợ ngân hàng còn nhiều. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, hy vọng gia đình sớm vượt qua những khốn khó trước mắt”.

Bà Tý (mẹ anh Hùng), chị Nghệ (vợ) không cầm nổi nước mắt - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, rạng sáng ngày 19/7, con tàu vỏ gỗ NA 90687-TS trên 400CV của anh Hùng ra khơi đánh bắt cách bờ khoảng gần 40 hải lý. Trong quá trình kéo lưới, tàu bị sóng đánh vỡ ván, nước tràn vào khiến bị chìm dần. Mặc dù anh Hùng cùng 3 thuyền viên cố gắng bơm nước, khắc phục sự cố nhưng không thể cứu tàu. Khoảng 30 phút sau, tàu cá cùng hàng hóa, ngư lưới cụ trị giá hiện tại gần 1 tỷ đồng chìm hẳn xuống biển.

Rất may, cả 4 người được tàu cá ở cùng địa phương cứu giúp. Cả 4 ngư dân sau đó đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình.