Giá xăng tăng mạnh trong ngày hôm nay (21/7), sắp chạm mốc 23.000 đồng/lít

Đời sống 21/07/2023 16:05

Vào ngày 21/7, giá xăng dầu được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng mạnh từ 15h, với mức tăng từ 1.220-1.300 đồng/lít với giá xăng.

Theo thông tin từ VTC News, dựa trên cơ sở điều hành của liên bộ, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 tăng 1.220 đồng/lít, giá bán là 21.630 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.300 đồng/lít, giá bán là 22.790 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 890 đồng/lít, giá bán là 19.500 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 860 đồng/lít, giá bán là 19.180 đồng/lít. Dầu mazut tăng 437 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.725 đồng/kg.

Giá xăng tăng mạnh trong ngày hôm nay (21/7), sắp chạm mốc 23.000 đồng/lít - Ảnh 1
Xăng dầu được điều chỉnh tăng giá từ 15h ngày 21/7 - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, lý giải của Bộ Công Thương, giá xăng dầu trong nước tăng là do giá thế giới gần đây tăng cao.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này (từ ngày 11/7-21/7) chịu ảnh hưởng của các yếu tố, như: dự trữ dầu thô của Mỹ giảm; nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh, dự trữ của Trung Quốc cũng tăng lên gần mức cao nhất mọi thời đại, dự kiến còn tiếp tục tăng; dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên 5,25%-5,5% vào tuần tới,... nên biến động tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành (ngày 11/7 và 21/7) là 93,12 USD/thùng xăng RON92 (tăng 7,39 USD/thùng, tăng 8,62% so với kỳ trước); 98,92 USD/thùng xăng RON95 (tăng 7,235 USD/thùng, tăng 7,89% so với kỳ trước).

Giá các mặt hàng dầu hỏa, dầu diesel cũng tăng khoảng 5,9%; dầu mazut tăng 3,76% so với kỳ trước. Do đó, kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và không chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

 

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