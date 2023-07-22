Vụ gia đình 6 người bị ngộ độc nấm rừng: Thêm 2 người tử vong

Đời sống 22/07/2023 08:12

Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 2 bệnh nhân trong gia đình 6 người bị ngộ độc nấm rừng đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, anh Lùng Dỉn Tiến và chị Lùng Thị Ỉnh do bệnh tình quá nặng, đã không vượt qua được số phận.

Hiện chị Bàn Thị Ngọc (vợ anh Tiến) vẫn đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Con gái nhỏ và mẹ anh Tiến đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Xín Mần.

Trong cảm xúc xót thương, anh Lùng Dỉn Thanh (anh trai anh Tiến), xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cùng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, bà con lối xóm, thời gian qua đã ở bên tận tình giúp đỡ gia đình. 

Vụ gia đình 6 người bị ngộ độc nấm rừng: Thêm 2 người tử vong - Ảnh 1
Hai bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào 19h ngày 19/7 - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó,theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 11/7, chị Bàn Thị Ngọc (vợ anh Lùng Dỉn Tiến) từ trên nương trở về nhà với một bọc nấm rừng tươi. Cả nhà mừng vui vì sẽ có một bữa ăn ngon. Bữa tối hôm đó, cả nhà gồm 6 người (bà Vàng Thị Rùng - mẹ anh Tiến, vợ chồng anh Lùng Dìn Tiến và 2 con, chị gái Lùng Thị Ỉnh) cùng ăn cơm với canh nấm.

Đến rạng sáng ngày 12/7, hàng xóm bất ngờ nghe thấy tiếng rên la và những tiếng kêu khóc thất thanh của trẻ nhỏ, vội vàng chạy sang thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: 6 người đang gào khóc, ôm bụng lăn lộn, nôn ói trên nền nhà. Đoán biết chuyện chẳng lành, mọi người vội vã đưa gia đình anh Tiến đi cấp cứu ngay trong đêm. Trên đường đến bệnh viện huyện, bé Lùng Thị Hoa (SN 2018) đã tử vong.

Vụ gia đình 6 người bị ngộ độc nấm rừng: Thêm 2 người tử vong - Ảnh 2
Bệnh nhân ngộ độc nấm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại bệnh viện huyện, sau khi sơ cứu các bác sĩ tiếp tục chuyển 5 người lên bệnh viện tỉnh. Bà nội Vàng Thị Rùng và đứa con nhỏ 3 tuổi ngộ độc nhẹ hơn được điều trị và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện tỉnh. Vợ chồng anh Tiến và chị Ỉnh được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Bạch Mai.

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