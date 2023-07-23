Một phụ nữ ở Lâm Đồng mất hơn 2 tỉ đồng khi sập bẫy nhận quà tặng qua mạng

Bà N. đã giao nộp cho công an 60 trang tài liệu gồm bản photo ảnh chụp màn hình điện thoại tin nhắn facebook và telegram với đối tượng Ngọc Minh và sao kê tài khoản thể hiện việc chuyển tiền.

Theo thông tin từ báo tuổi Trẻ, vào ngày 21/7, bà Nguyễn Thị N. (59 tuổi, ngụ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng trình báo việc bị nhóm đối tượng lừa đảo hơn 2 tỷ đồng khi đăng ký nhận quà hè 2023 trên mạng xã hội.

Bị hại trình bày, vào ngày 8/7, đã tham gia đăng ký nhận quà hè trên facebook (trang Quà Tặng Yody). Tài khoản facebook này yêu cầu bà N. cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận quà và hướng dẫn tạo tài khoản telegram để được cấp “phiếu xác nhận quà tặng” và mã nhận quà.Advertisements

Tiếp đó, có người kết bạn và yêu cầu bà N. nhắn mã nhận quà qua telegram. Người này đề nghị bà giúp hệ thống các cửa hàng thời trang Yody tăng doanh số bán hàng trên các trang mạng thương mại điện tử; đồng thời yêu cầu bà N. thanh toán trước 300 ngàn đồng vào một tài khoản ngân hàng có tên “DOAN VAN CHI LINH”. Họ bảo sau khi hoàn thành tăng doanh số, bà sẽ nhận được 360 ngàn đồng cùng phần quà trị giá từ 500 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng.

Vào 19h14 ngày 17/7, bà N. chuyển vào TK trên 300 ngàn đồng. Sau khoảng 1 tiếng, bà N. bất ngờ nhận được hình chụp chuyển khoản thành công 360 ngàn đồng.

"Kế toán trưởng" hướng dẫn bà N. chuyển tiền - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, với chiêu lừa đảo tương tự, lần thứ 2, họ đề nghị bà N. chuyển khoản gần 2,6 triệu đồng để được hưởng phúc lợi hoa hồng 30%. Với những lần tiếp theo, số tiền tăng dần từ 7,9 triệu, 28 triệu, 88 triệu… 230 triệu đồng.

Đến sáng 18/7, họ thông báo số tiền bà N. sẽ được hoàn về trên 1,51 tỷ đồng và đề nghị xác nhận. “Kế toán trưởng Ngọc Minh” còn nhắc bà N. phải thanh toán 10% thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân đúng pháp luật. Sau đó, họ dụ bà chuyển thêm 151 triệu đồng.

Ngày 19/7, “Kế toán trưởng” yêu cầu bà N. thanh toán tiếp 300 triệu đồng mới được giải ngân. Vì lo sợ mất khoản tiền hơn 1,6 tỷ đồng được hoàn lại nên bà N. vay 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản “DOAN VAN CHI LINH”. Đến lúc này, họ đưa ra yêu cầu phải nộp gần 254 triệu đồng phí công chứng. Sau khi bà N.vay mượn để chuyển khoản đủ số tiền trên, họ nâng cấp cho bà thành VIP, được làm việc với “Tổng giám đốc” và thông báo bà sẽ được nhận số tiền 2,36 tỷ đồng, với điều kiện phải nộp thêm 300 triệu đồng bảo hiểm rủi ro khi rút tiền.

Bà N. lại vay mượn thêm 200 triệu đồng chuyển khoản cho nhóm người này. Tuy nhiên, đến tối 19/7, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng… đều “biến mất”.