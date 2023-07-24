Nghe tiếng hô hoán báo động, hàng xóm láng giềng nhà ông Trần Văn Việt đã thức dậy, cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, lửa bùng lên rất nhanh, khói độc bắt đầu lan sang căn nhà 2 tầng của vợ chồng ông Việt khiến mọi người hoảng loạn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào lúc rạng sáng 23/7, đám cháy xuất hiện tại gia đình ông Trần Văn Việt (SN 1968, ở xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc). Ngọn lửa bùng phát từ khu vực nấu ăn cho gia súc cháy lan sang khu vực lò ấp trứng…

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tề Lỗ có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu hộ. Lúc này, khu bếp được làm từ các vật dụng dễ cháy nên đám cháy đã bùng phát mạnh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhanh chóng huy động lực lượng tiếp cận vụ cháy để tìm kiếm người bị nạn. Thời điểm trên, đám cháy đã bùng phát dữ dội, lượng khói, khí độc rất lớn từ khu bếp và lò ấp trứng đã lan sang, bao trùm toàn bộ ngôi nhà 2 tầng bên cạnh.

Sau khi tiếp cận khu vực tầng 1 ngôi nhà, các chiến sĩ PCCC tìm kiếm nhưng không thấy ai. Nghi ngờ còn nạn nhân mắc kẹt trên tầng 2, dù ngọn lửa đang lan rộng nhưng cảnh sát vẫn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục tìm kiếm.

Khi đến góc cuối cùng của tầng 2, một chiến sĩ mở cửa phòng vệ sinh thì thấy chị Lê Thị Hà và 2 con nhỏ là cháu T.Đ.T (SN 2014) và cháu T. A.T (SN 2019) đang rất hoảng loạn nấp trong đó. Ngay lập tức, cán bộ này đã hướng dẫn 3 mẹ con sử dụng khăn ướt bịt mũi, miệng để ngăn cản khói độc. Đồng thời, sử dụng các vật dụng có sẵn trong nhà vệ sinh như quần áo nhúng đẫm nước trùm lên người cho các cháu nhỏ rồi lần lượt đưa từng người xuống tầng một, thoát ra an toàn.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Theo chia sẻ, nếu lực lượng cứu hộ chỉ chậm vài phút thì nguy cơ chị Hà cùng 2 con nhỏ bị ngạt khói khí độc dẫn đến tử vong là rất cao. Bởi khu vực 3 mẹ con trú ẩn là phòng vệ sinh đóng kín, rất dễ dẫn đến bị ngạt khói khí độc cũng như khó phát hiện.

Khuôn mặt tái xanh, đôi mắt chưa hết thất thần, chị Lê Thị Hà kể lại: Vợ chồng chị đang ngủ ở trên tầng 2 ngôi nhà giáp với khu bếp thì nghe có tiếng hô hoán của hàng xóm báo cháy. Vợ chồng chị bèn vùng dậy chạy xuống thì thấy khu bếp đã cháy rất to.

Trong lúc chồng chị và hàng xóm tìm cách dập lửa, chị vội chạy trở lại tầng hai ngôi nhà định để cứu một chút tài sản. 2 con nhỏ của chị thấy mẹ chạy lên tầng thì cũng chạy theo. Không ngờ, khi chị và các con mở cửa phòng ngủ đi ra, khói đen đã bao trùm cầu thang, hơi nóng từ đám cháy tỏa sang rừng rực. Chị sợ hãi vội đưa các con chạy ngược về phía cuối căn nhà.

Khói tiếp tục lan ra rất nhanh, chị dẫn 2 con chui vào nhà vệ sinh trong phòng đóng kín cửa để tránh khói. Cũng mấy lần, chị mở cửa định tìm đường thoát nhưng không thể vì khói khí độc đã bao trùm toàn bộ tòa nhà. Khi ấy, chị đã khóc vì tưởng 3 mẹ con sẽ không thể sống sót...

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc xảy ra tương tự vào ngày 4/7, căn nhà 2 tầng ở đường TA 16, phường Thới An, quận 12, TP.HCM, bất ngờ bùng cháy lớn ở khu vực tầng trệt.

Thời điểm này, căn nhà khóa trái cửa, bên trong có hai vợ chồng cùng con gái khoảng 8 tuổi đang ngủ. Nhiều hàng xóm phát hiện vụ cháy đã lao đến đập cửa, hô hoán gọi người bên trong nhà và mang nhiều bình chữa cháy mini, kéo vòi nước đến dập lửa.

Hàng xóm phá cửa giải cứu hai vợ chồng và con nhỏ thoát khỏi căn nhà đang cháy - Ảnh: VTC News

Nghe tiếng tri hô cháy, gia đình bên trong nhà tỉnh dậy, tháo chạy ra ban công tầng 2 nhưng lối thoát này đã bị bịt kín bằng "chuồng cọp" sắt kiên cố.

Nhiều người đã leo lên tầng 2 dùng xà beng cạy phá "chuồng cọp", kịp thời đưa cả gia đình 3 người thoát nạn an toàn.