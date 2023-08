Đang ở trong nhà, anh H.Q.L bất ngờ bị đối tượng N.X.H (là hàng xóm của anh H.Q.L) cầm theo dao lao vào tấn công.

Theo thông tin từ báo kinh tế và Đô thị, vào ngày 22/7, Ban Quản lý nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn (chung cư The Light) đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn đề nghị bắt khẩn cấp người có hành vi giết người nhưng không thành.

Video cư dân ở căn hộ tại tháp B, của tòa nhà là N.X.H dùng hung khí và có hành động tự ý vào nhà và tấn công (đâm) vào người chủ căn hộ 614 tháp B là anh H.Q.L.

Tại văn bản này, bà Hồ Thị Minh Thanh – Trưởng Ban Quản lý nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn cho biết, hồi 7 giờ 30 ngày 21/7, cư dân ở một căn hộ tại tháp B, của tòa nhà là N.X.H đã cầm hung khí (cụ thể là 1 con dao) và có hành động tự ý vào nhà và tấn công (đâm) vào người chủ căn hộ 614 tháp B là anh H.Q.L, là hàng xóm.

Anh L. bị đối tượng xông vào hành hung - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, anh H.Q.L., chủ căn hộ tại tầng 6 tòa B, chung cư The Light - người đăng tải sự việc lên mạng xã hội, cho hay hiện tại vợ chồng anh đang phải đưa các cháu nhỏ về quê đề phòng tình huống xấu xảy ra, vì người đàn ông hàng xóm vẫn đang có mặt ở nhà, tại căn hộ liền cạnh gia đình anh.

Theo anh L., trước đây gia đình anh từng bị người đàn ông này chửi bới đe dọa, sự việc cũng đã báo cáo chính quyền. Đỉnh điểm, vào sáng 21/7, trong nhà anh L. có 3 cháu nhỏ đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ người đàn ông hàng xóm cầm hung khí xông thẳng vào đâm trực diện, rất may anh L. phản ứng kịp thời nên thoát nạn trong gang tấc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh L. đã trình báo công an phường Trung Văn, đối tượng hàng xóm sau đó đã được mời lên trụ sở làm việc.

Anh L. cho biết thêm, tối cùng ngày, phía công an đã thông báo cho gia đình anh biết tin đối tượng đã được gia đình bảo lãnh đưa đi nơi khác ở.

