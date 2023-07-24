Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân hai bé trai bị đuối nước trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo UBND xã Long Thới, huyện Nhà Bè, xác nhận vào trưa cùng ngày một nhóm trẻ em đang tắm sông, đoạn khu vực cầu Hiệp Phước thì hai bé trai bị đuối nước và nước cuốn trôi, những trẻ em khác bơi lên bờ được.

Vụ việc sau đó được Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng Đội PCCC&CNCH (Phòng PC07) và Đội PCCC&CNCH trên sông điều nhiều phương tiện chuyên dụng và cán bộ đến hiện trường triển khai tìm kiếm.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm được hai thi thể nạn nhân là em Lê Anh Duy (14 tuổi) và Lê Văn Nghĩa (9 tuổi).

Một nhóm trẻ tắm sông tại khu vực cầu Hiệp Phước, huyện nhà bè, TP.HCM thì hai bé trai bị đuối nước - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 21/7, UBND xã Ia Le (H.Chư Pưh, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Cụ thể, ba cháu nhỏ gồm: Siu H'yem (10 tuổi), Rmah Him (11 tuổi) và Rcom H'diu (7 tuổi) rủ nhau đi tắm tại một hồ nước thuộc địa bàn xã Ia Blứ (H.Chư Pưh). Không may nước hồ sâu, các cháu bị trượt chân dẫn đến bị đuối nước. Khi người lớn không thấy các cháu đâu bèn tỏa đi tìm thì thấy đồ đạc các cháu bỏ trên bờ hồ. Mọi người lội xuống hồ tìm kiếm thì phát hiện các cháu đã tử vong.

Cả ba cháu đều là học sinh của Trường tiểu học Kim Đồng (ở xã Ia Le). Vào kỳ nghỉ hè, các cháu theo ba mẹ đi chăn bò thuê. Trời nóng, các cháu rủ nhau xuống hồ tắm trong lúc cha mẹ không chú ý dẫn đến tai nạn.

Thót tim giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy, trong đó có 3 cháu nhỏ Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam đã giải cứu thành công 6 người mắc kẹt trong đám cháy tại ngôi nhà trên đường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý.

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