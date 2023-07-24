Sản phụ ở Nghệ An sinh thường bé trai nặng 5kg

Trong cả 6 lần sinh con, sản phụ này đều sinh thường, các em bé đều có cân nặng từ 4kg trở lên.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 24/7, BS Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Khoa Sản (Trung tâm y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ sinh thường một bé trai nặng 5kg.

Bác sĩ Yến cho biết, ngày 22/7, sản phụ N.T.T (40 tuổi, trú xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn) nhập viện chờ sinh tại trung tâm. Các bác sĩ chỉ định sinh thường do thai khỏe, mẹ đủ sức khỏe vượt cạn. Tuy nhiên, qua thăm khám cho thấy thai nhi rất to, chúng tôi đã chuẩn bị dự phòng các tình huống thai nhi bị kẹt vai, sản phụ bị băng huyết. Vì thế, tham gia ca sinh này là các bác sĩ có kinh nghiệm.

Bé trai nặng khoảng 5 kg. Sức khỏe của hai mẹ con ổn định - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Tri thức và cuộc sống, chỉ trong khoảng 10 phút, sản phụ đã sinh thành công. Bé trai nặng khoảng 5 kg. Sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

“Khi bé chào đời với cân nặng trộm vía như vậy, cả gia đình mình và các bác sĩ đều quá bất ngờ. Cháu mình rất bụ bẫm, trông giống như một em bé đã được vài tháng tuổi vậy”, chú của cháu bé nói thêm.

Hiện tại, sức khỏe của mẹ và em bé đều tốt. Dự định khoảng trưa nay (24/7), hai mẹ con sẽ được xuất viện về nhà.

Ngoài ra, đây là lần sinh thứ 6 của sản phụ. Các lần sinh trước, sản phụ đều sinh con có cân nặng trên 4kg.

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