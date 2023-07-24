Nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát nhanh bị đồng nghiệp sát hại ở Hải Dương

Đời sống 24/07/2023 10:34

Công an tỉnh Hải Dương đã xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát nhanh bị đồng nghiệp sát hại tại cánh đồng ở thị trấn Thanh Miện.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 24/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng công an địa phương này đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Đức, là hung thủ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Hải Dương) sau 5 giờ kể từ khi án mạng xảy ra.

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Trần Văn Đức tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Cụ thể, trưa 23/7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng Cầu, thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện.

Nạn nhân là chị B.T.T.H. (29 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương). Nguyên nhân chị H. tử vong được xác định là do đa chấn thương, mất máu cấp.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 -  Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với Công an huyện Thanh Miện đã tiến hành xác minh, điều tra, bắt giữ hung thủ gây án là Trần Văn Đức (25 tuổi, trú tại khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện).

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Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo dân trí

Theo thông tin từ VTC News, dựa vào kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị H. làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng.

Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng ngày 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H. tử vong. Sau đó, Đức lấy đi một số tài sản của nạn nhận rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được PC02 - Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

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