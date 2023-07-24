Thót tim giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy, trong đó có 3 cháu nhỏ

Đời sống 24/07/2023 12:28

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam đã giải cứu thành công 6 người mắc kẹt trong đám cháy tại ngôi nhà trên đường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý.

Theo thông tin từ Vietnam+, vào khoảng 3h40 sáng ngày 24/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà số 20, đường Châu Cầu, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều 3 xe chữa cháy và 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ.

Ngôi nhà cháy là nhà 2 tầng kết hợp cửa hàng bán đồ ăn sáng. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã bao trùm tầng một và đang cháy lan lên tầng hai. Do cửa nhà và cổng đều khóa trái nên người trong nhà mắc kẹt không thoát ra được.

Thót tim giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy, trong đó có 3 cháu nhỏ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận tầng 2 và đưa được 6 người ra ngoài an toàn - Ảnh: Vietnam+
Thót tim giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy, trong đó có 3 cháu nhỏ - Ảnh 2
3 xe chữa cháy và 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tham gia chữa cháy - Ảnh: Báo Dân trí
Thót tim giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy, trong đó có 3 cháu nhỏ - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng thang bắc từ tầng 3 của nhà hàng xóm tiếp cận sang tầng 2 ngôi nhà cháy, tổ chức cứu được 6 người mắc kẹt gồm 1 cụ già hơn 80 tuổi, 2 người lớn và 3 cháu nhỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi được giải cứu, cụ già và 2 cháu nhỏ có biểu hiện ngạt khói. Cả 6 người được đưa đến bệnh viện chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Hơn 10 phút sau khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể bắt nguồn từ bếp than tổ ong nấu nước dùng cho quán ăn sáng.

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