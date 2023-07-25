Danh tính người phụ nữ treo cổ trong phòng vệ sinh quán karaoke tại Quảng Ninh

Đời sống 25/07/2023 07:31

Một vị lãnh đạo UBND thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một phụ nữ treo cổ tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào lúc 8h30 ngày 24/7, Công an thị trấn Đầm Hà nhận được tin báo về việc tại khu phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà xảy ra vụ treo cổ.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 24.7 chị H.T.H (sinh năm 2006, trú tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) phát hiện chị Phu A.D (sinh năm 2000, trú tại xã Dì Lơ Lầu, huyện Phong thổ, tỉnh Lai Châu) treo cổ tại phòng vệ sinh tầng 2 của quán karaoke Libeti.

Công an thị trấn đã cùng gia đình chủ quán đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Danh tính người phụ nữ treo cổ trong phòng vệ sinh quán karaoke tại Quảng Ninh - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, ông Tô Xuân Lợi, Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Hà xác nhận vụ việc và cho biết, nạn nhân không phải người ở địa phương. D chỉ mới đến Đầm Hà được một tuần.

“Hiện chúng tôi đang chờ gia đình đến để làm thủ tục khám nghiệm tử thi, tiến hành làm rõ nguyên nhân”, ông Lợi cho biết.

Qua xác minh sơ bộ, khoảng mấy ngày gần đây nạn nhân thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin về cho chồng tại Lai Châu và xảy ra mâu thuẫn gia đình. Đồng thời, Công an thị trấn đã tổ chức bảo vệ hiện trường, nắm tình hình vụ việc và báo cáo với lãnh đạo công an huyện và lãnh đạo UBND thị trấn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh điều tra, làm rõ.

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