Liên quan đến vụ án chị Bùi Thị Thuý H. (SN 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị đồng nghiệp là đối tượng Trần Văn Đức (SN 1998) sát hại dã man để cướp tài sản, chiều ngày 24/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tại căn nhà khang trang mới xây dựng được hơn 3 năm, người thân đang tổ chức lễ truy điệu cho chị Bùi Thị Thuý H. (SN 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Chị H. là nạn nhân bị đồng nghiệp là đối tượng Trần Văn Đức (SN 1998, trú tại Khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) sát hại dã man để cướp tài sản Ông Bùi Văn Thước (SN 1964, bố đẻ nạn nhân) cho biết đến thời điểm hiện tại, bản thân ông chưa thể chấp nhận được sự thật là cô con gái đã mãi mãi ra đi. Suốt từ chiều ngày 23/7 đến bây giờ, ông tất bật lo việc hậu sự cho con gái mà chưa có được một phút giây nghỉ ngơi. Ông Bùi Văn Thước là bố của nạn nhân - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Ông Thước kể, do ông bà hiếm muộn nên cố gắng chạy chữa cũng chỉ có một mình chị H. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng do chỉ có một mình chị H. nên vợ chồng ông cũng cố gắng làm lụng đủ nghề để con gái được ăn học đến nơi đến chốn. Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, chị H. từ nhỏ đến bây giờ vẫn được người dân thôn Do Nghĩa đánh giá là người nhẹ nhàng, chăm chỉ. Học xong cao đẳng, chị H. kết duyên cùng với một người cùng thôn. 6 năm bên nhau, vợ chồng chị có với nhau được 2 người con trai. Trong khi con lớn được 4 tuổi thì con thứ mới bước sang tuổi thứ 2. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh chị vẫn chăm chỉ làm lụng, chung tay nuôi dưỡng 2 con còn thơ dại và phụng dưỡng bố mẹ đôi bên. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua cho đến chiều ngày 23/7, gia đình hai bên tá hoả khi nhận được tin chị H. bị sát hại dã man vì lý do cướp tài sản. Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Chị H. làm việc tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ. Đặc thù công việc nên chị phải làm việc cả ngày nghỉ. Ông Thước nhớ lại, buổi sáng cùng ngày, chị H. rời nhà bằng chiếc xe máy để đến công ty làm việc. Quá trưa, một nhân viên làm việc tại công ty đến tận gia đình để hỏi thăm về chị H. "Họ nói buổi sáng cùng ngày, H. cầm tiền của công ty đi nộp vào ngân hàng nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy trở về công ty. Nhân viên công ty sau đó đã gọi điện nhiều lần nhưng chỉ thấy máy đổ chuông mà không thấy hồi âm", ông Thước nhớ lại. Lo lắng, ông Thước dùng số điện thoại cá nhân để gọi cho con gái nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không có ai bắt máy. Nghĩ rằng con gái bận việc gì đó nên ông Thước nghỉ trưa rồi đến xưởng cơ khí gần đó để làm việc. Khoảng 14h chiều ngày 23/7, khi đang làm việc, ông nhận được điện thoại của vợ báo tin con gái gặp nạn. Không kịp chuẩn bị gì, ông Thước trở về nhà rồi cùng một số người thân đến địa chỉ được cung cấp phát hiện thi thể con gái. Khi đến nơi, ông Thước thấy công an tập trung để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cạnh đó, rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc. Do là người nhà nên ông Thước được cán bộ công an cho vào để nhận diện thi thể. Tại đây, ông tá hoả và suýt ngã quỵ khi thấy con gái nằm bất động trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương do bị vật sắc nhọn đâm. Thương con bao nhiêu, ông Thước chia sẻ bản thân ông thương hai đứa cháu còn thơ dại bấy nhiêu. Ông bảo rằng: "Mẹ chúng ra đi khi chúng còn nhỏ quá. Rồi mai đây, không biết cuộc sống của chúng sẽ như thế nào", ông Thước chua chát tâm sự. Người đàn ông với vẻ ngoài nhỏ thó, mái tóc hoa râm chia sẻ thêm rằng, hiện tại, gia đình ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, xét xử đúng người đúng tội với kẻ đã nhẫn tâm sát hại con gái ông. Trần Văn Đức tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, dựa vào kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị H. làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng. Vì còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Trần Văn Đức sát hại chị H. Đồng thời, hắn lấy đi một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.