Diễn biến mới trong vụ án Nguyễn Phương Hằng: Rà soát các tài khoản đưa tin sai sự thật nhằm mục đích 'câu like'

Đời sống 26/07/2023 07:21

Đối với các tài khoản MXH chia sẻ thông tin sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng nhằm mục đích "câu like", Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ VTV News, vào ngày 25/7, Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân".

Đối với các tài khoản MXH chia sẻ thông tin sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu nhằm mục đích "câu like", Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Diễn biến mới trong vụ án Nguyễn Phương Hằng: Rà soát các tài khoản đưa tin sai sự thật nhằm mục đích 'câu like' - Ảnh 1
Công an TP Hồ Chí Minh rà soát tài khoản MXH đưa tin "câu like" liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: VTV News

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã xác minh tài khoản Facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương có phải do bà Trương Thị Việt Hà sử dụng hay không. Tại cơ quan công an, bà Hà khai có 2 tài khoản Facebook nhưng không liên quan đến tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

Công an cũng đã triệu tập ông Đàm Ngọc Tuyên để xác minh tài khoản Facebook Đàm Ngọc Tuyên có phải do ông này sử dụng hay không. Tuy nhiên, công an chưa thể làm việc với ông Tuyên do hiện không rõ tung tích ông này ở đâu.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng triệu tập bà Trương Mỹ Phượng để xác minh việc bà có phải chủ tài khoản Facebook Vô Thường hay không nhưng bà Phượng đã rời khỏi Việt Nam. Cùng với đó, Công an TP Hồ Chí Minh cũng triệu tập bà Đ.T.L, ông P.H.V để xác minh các tài khoản MXH tên Đinh Lan, Lan Đinh, Kim Mao TV, Hoàng Ngọc…

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