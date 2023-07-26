Một clip khác quay cảnh một phụ nữ đứng ngay mộ của NSƯT Vũ Linh múa tay hét lớn: "Ta là Võ Văn Ngoan, năm nay 58 tuổi ý lộn 66 tuổi. Cho ta gặp Hồng Loan. Con gái ơi, gặp ba đi Hồng Loan ơi! Xin quý vị khán giả cho tôi nói một điều, chính cái xác này tôi đã nhờ lâu lắm rồi nhưng chưa có lên. Hôm nay nhờ cái xác này mà tôi biết được nhiều người dân yêu mến tôi".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cư dân mạng đã chia sẻ clip một phụ nữ được "cậu Năm nhập" những ngày gần đây. Khi "vong lên", người phụ nữ nói: "Cậu Năm nay 66 tuổi, nhà ở Bình Chánh". Khi có người kêu "công an tới", lúc này "vong" xuất liền và người phụ nữ mắt láo liên, bỏ đi.

Mặc dù đã bị đuổi ra khỏi mộ nhưng người này và một người khác vẫn la hét, nói cố NSƯT Vũ Linh vẫn "muốn lên". Người phụ nữ này tiếp tục hét to: "Hồi nãy cậu run quá nên nói lộn tuổi, tôi muốn gặp Hồng Loan để xin được vào nhà. Mấy tháng nay ba không được vô nhà, tôi chỉ nằm trên mộ. Lý do tôi không được vô nhà là do ngoài cửa luôn có hai người canh. Tôi là người nghệ sĩ, là cây cổ thụ này quá lớn còn cái xác này là nhỏ bé, tôi mong muốn người dân tin cái xác này".

Clip nhập hồn NSƯT Vũ Linh tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương tràn lan trên mạng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong một clip khác, một phụ nữ người liên tục co giật nói ngập ngừng: "Hôm nay tôi lên được tôi mừng quá". Một người khác nói đệm vào: "Chưa khai khẩu nên chưa nói được" thì người này liên tục gật đầu.

Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội) của Quốc hội cho rằng các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc, ổn định trật tự trị an xã hội, không thể để tình trạng này kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và gia đình NSƯT Vũ Linh.

Đến ngày 26/7, ông Nguyễn Hiền Triết, Tổng Giám đốc Hoa viên Bình Dương, cho biết số lượng người đến mộ cố NSƯT Vũ Linh không nhiều, lâu lâu mới có một vài Youtuber đến mộ cố nghệ sĩ quay clip rồi chế lại, đăng lên mạng xã hội để câu view, câu like. Nghĩa trang Hoa Viên đã liên hệ với gia đình để xem xử lý thế nào, tuy nhiên phía gia đình cũng không có ý kiến gì.

Bà Võ Thị Hồng Loan (trái) đã đến TAND quận Phú Nhuận - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 25/7, liên quan vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh), phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh) đã đến TAND quận Phú Nhuận làm việc.

Theo luật sư của bà Hồng Loan, bà Hồng Loan đã có đơn phản tố gửi đến tòa án. Theo đó, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận.

Luật sư cũng cho biết thêm, tại buổi làm việc, TAND quận Phú Nhuận báo rằng sẽ xem xét để thụ lý yêu cầu phản tố.