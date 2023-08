Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cư dân mạng đã chia sẻ clip một phụ nữ được "cậu Năm nhập" những ngày gần đây. Khi "vong lên", người phụ nữ nói: "Cậu Năm nay 66 tuổi, nhà ở Bình Chánh". Khi có người kêu "công an tới", lúc này "vong" xuất liền và người phụ nữ mắt láo liên, bỏ đi.

Mặc dù đã bị đuổi ra khỏi mộ nhưng người này và một người khác vẫn la hét, nói cố NSƯT Vũ Linh vẫn "muốn lên". Người phụ nữ này tiếp tục hét to: "Hồi nãy cậu run quá nên nói lộn tuổi, tôi muốn gặp Hồng Loan để xin được vào nhà. Mấy tháng nay ba không được vô nhà, tôi chỉ nằm trên mộ. Lý do tôi không được vô nhà là do ngoài cửa luôn có hai người canh. Tôi là người nghệ sĩ, là cây cổ thụ này quá lớn còn cái xác này là nhỏ bé, tôi mong muốn người dân tin cái xác này".