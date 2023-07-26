Phú Thọ: Bé trai 4 tuổi tử vong bất thường sau khi đi khám răng

Đời sống 26/07/2023 14:26

Công an xã Văn Luông, huyện Tân Sơn nhận được tin báo, cháu Nguyễn Đức T (sinh năm 2019) tử vong và được đưa về nhà tại Khu Mành, xã Văn Luông.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 21h30 ngày 20/7, Công an xã Văn Luông, huyện Tân Sơn nhận được tin báo, cháu Nguyễn Đức T (sinh năm 2019) tử vong và được đưa về nhà tại Khu Mành, xã Văn Luông.

Qua xác minh được biết: khoảng 17h cùng ngày, cháu T được mẹ và bà nội đưa đi khám răng tại Phòng khám Tâm An, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn. Sau khi vào khám khoảng 20 phút, bác sĩ tại phòng khám thông báo sức khoẻ cháu T yếu nên đã chuyển cháu đến Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn. Đến khoảng 20h40, cháu T tử vong.

Phú Thọ: Bé trai 4 tuổi tử vong bất thường sau khi đi khám răng - Ảnh 1
Bé trai 4 tuổi tử vong tại phòng khám - Ảnh: Báo Lao Động

Công an xã Văn Luông đã báo cáo Công an huyện Tân Sơn, Công an tỉnh Phú Thọ và mời Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ đến để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Tuy nhiên, bố mẹ cháu bé đã có đơn đề nghị và kiên quyết không cho khám nghiệm tử thi. Vì vậy, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và bàn giao tử thi cháu T cho gia đình lo an táng theo nguyện vọng gia đình.

Bên cạnh đó, BSCKII Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cho biết, cháu T tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân do sốc phản vệ tức thời với thuốc tê dạng xịt. Tuy nhiên, theo bà Hạnh, trường hợp cháu T tử vong ngoại viện nên Trung tâm Y tế không làm báo cáo.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, về cơ chế, sau khi tiêm thuốc tê, các tế bào thần kinh được ngâm trong "bể dung dịch" thuốc tê. Thuốc tê làm tê liệt cơ chế dẫn truyền tín hiệu điện sinh học, làm các thông tin về cảm giác đau bên ngoài không thể trở về não bộ để chúng ta có thể nhận biết. 

Tùy loại thuốc tê mà thời gian tác dụng dài hay ngắn, và một số loại có thời gian tác dụng kéo dài đến khoảng 24 giờ còn được sử dụng để giảm đau sau mổ, trước khi các thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng. Thuốc tê sau đó được cơ thể hấp thụ dần dần vào trong máu và được phân giải, đào thải ra ngoài.

Do tính ứng dụng ngày càng rộng rãi, các tai biến liên quan thuốc tê cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Để giúp người bệnh hiểu rõ hơn về những nguy cơ, Hiệp hội Tê vùng và giảm đau Hoa Kỳ (ASRA) đề cập đến một số biến chứng có thể gặp như ngộ độc thuốc tê, nhiễm trùng, tụ máu tại nơi tiêm, tổn thương thần kinh... 

Các tai biến này có thể gây ảnh hưởng lâu dài, tăng thời gian, chi phí điều trị, đôi khi nguy hiểm tính mạng nếu không được nhận biết, xử trí đúng cách và kịp thời.

Trong đó, ngộ độc thuốc tê và dị ứng thuốc tê dạng sốc phản vệ thường được nhắc đến do tính nghiêm trọng, diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng

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