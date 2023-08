Bé trai 4 tuổi tử vong tại phòng khám - Ảnh: Báo Lao Động

Công an xã Văn Luông đã báo cáo Công an huyện Tân Sơn, Công an tỉnh Phú Thọ và mời Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ đến để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Tuy nhiên, bố mẹ cháu bé đã có đơn đề nghị và kiên quyết không cho khám nghiệm tử thi. Vì vậy, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và bàn giao tử thi cháu T cho gia đình lo an táng theo nguyện vọng gia đình.

Bên cạnh đó, BSCKII Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cho biết, cháu T tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân do sốc phản vệ tức thời với thuốc tê dạng xịt. Tuy nhiên, theo bà Hạnh, trường hợp cháu T tử vong ngoại viện nên Trung tâm Y tế không làm báo cáo.