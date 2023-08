Đáng chú ý, Công an quận Gò Vấp cũng đã triệu tập tài xế N.T.T. (SN 1988, người lái chiếc xe 61C-267…) để làm rõ một số tình tiết trong vụ tai nạn. Tài xế T. xác nhận với Công an quận Gò Vấp rằng tối 12/6 có lái xe 61C-267…lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp.

Trong hai ngày 25 và 26/7, Công an quận Gò Vấp và đại diện VKSND TP HCM, đại diện Công an TP HCM đã cùng bà Chu Thị Kim Phượng đến Bình Dương thực hiện việc khám xét xe tải đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác xác minh.

Lý do chiếc xe bị công an tại Bình Dương tạm giữ, theo tài xế T., là do có người đã đập xe và chém ông gây thương tích nên công an tại Bình Dương tạm giữ chiếc xe này để điều tra vụ án cố ý gây thương tích.