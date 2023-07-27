Vừa bước ra khỏi cửa tử, bệnh nhân BN T.T.B (sinh năm 1980) nhập khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa trải qua.

Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan đến vụ vớt rác dưới hố ga khiến 1 công nhân tử vong, anh BN T.T.B (sinh năm 1980) nhập khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết, như thường ngày, anh và đồng nghiệp nhận nhiệm vụ dọn vệ sinh ở các cống thoát nước. Khoảng 7h sáng ngày 26/7, cả đội nhận nhiệm vụ làm sạch cống thoát rác sinh hoạt của khu công nghiêp Lê Minh Xuân và các khu xung quanh đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh. Trước khi xuống cống, 5 nắp cống đã được mở khoảng 20 phút cho thoát bớt khí ra bên ngoài.

“Đồng nghiệp của tôi bị mất hôm nay. Như thường ngày làm việc chia ca, mỗi người 1 ngày nhảy xuống cống 1 lần. Chúng tôi đã từng làm rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại xảy ra sự cố như vậy. Lúc phát hiện sự việc, chúng tôi đã nhanh chóng báo người và nhảy xuống cứu. Sự việc lần này cũng là bài học lớn để chúng tôi rút kinh nghiệm, phải tìm hiểu thực tế trước khi làm việc chứ không để xảy ra rồi mới hối hận đã muộn”, anh B. nghẹn lòng chia sẻ. Bệnh nhân đang được bác sĩ điều trị tích cực - Ảnh: Báo Lao Động Hai bệnh nhân N.K.M ( sinh năm 2001) và bệnh nhân T.T.B (sinh năm 1980) lúc đầu nhập Khoa cấp cứu, sau đó được chuyển xuống khoa Bệnh Nhiệt Đới trong tình trạng tỉnh. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm hỗ trợ hô hấp có thiếu oxy trong máu và mô. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp 30 phút, sau đó đưa lên khoa Nhiệt đới nhưng vẫn cảm thấy chưa bớt nặng ngực, đang sợ sau đó còn diễn tiến gì nữa không?.

“Về xét nghiệm tại khoa, ghi nhận có tình trạng oxy máu, mô đã được cải thiện, không co giật, không yếu liệt… Thường trong các hầm cống, rác thải sinh hoạt, các trường hợp nhập viện có thể nghi ngờ ngộ độc khí, như các khí sunfurơ, khí metan… Hiện tại, khi ổn định sinh hiệu trong vòng 24-48 tiếng, bệnh nhân sẽ được theo dõi những tác động khí thường gặp như sunfua, metan ảnh hưởng lên đường hô hấp” - Bác sĩ CK1 Đỗ Thị Ngọc Khánh - Phó khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết. Theo BS.CKII Đặng Vũ Thông - Trưởng khoa Nội phổi, hôm nay tại Khoa tiếp nhận hai bệnh nhân trong vụ tai nạn có thể hít phải khí và nước tại nơi làm việc ở huyện Bình Chánh. Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp. Cả hai bệnh nhân đều được nội soi khí quản cấp cứu để hút sạch chất dơ có trong đường hô hấp. Ghi nhận cả hai bệnh nhân có tình trạng viêm đường hô hấp, bệnh nhân 36 tuổi suy hô hấp nặng nên cần thở oxy, cả hai bệnh nhân này cũng đang được theo dõi diễn tiến bệnh. Đang dọn vệ sinh dưới cống tại huyện Bình Chánh (TPHCM), 5 nhân viên của công ty thoát nước bị mắc kẹt, một người tử vong, bốn người nhập viện cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 26/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, cho biết, khoảng 9h20 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có nhóm người bị mắc kẹt dưới cống trên đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường ứng cứu người dân. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn đeo mặt nạ, mang bình dưỡng khí xuống cống tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm này, công an phát hiện một nạn nhân đã tử vong liền đưa lên mặt đất. Danh tính nạn nhân là K.L. (38 tuổi) nhân viên công ty thoát nước.

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