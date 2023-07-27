Nữ công nhân ở Long An tử vong trên đường đi làm về sau khi va chạm với xe bồn

Đời sống 27/07/2023 10:41

Tại ngã 4 Đức Lập, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa (Long An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Long An, vào khoảng 17h ngày 26/7, tại ngã 4 Đức Lập, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

 

Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, nữ công nhân (chưa xác định danh tính) sau ca làm điều khiển xe đạp hướng từ xã Đức Hòa Thượng về ngã tư Đức Lập. Khi đến ngã 4 Đức Lập, chiếc xe bồn mang biển kiểm soát 60C-159-73 lưu thông cùng chiều bất ngờ rẽ phải.

 

Do tài xế thiếu chú ý quan sát, chiếc xe bồn tông thẳng vào người phụ nữ điều khiển xe đạp. Sau đó, bánh xe bồn cán qua đầu người phụ nữ rồi cuốn người phụ nữ cùng chiếc xe đạp vào trong gầm. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nữ công nhân ở Long An tử vong trên đường đi làm về sau khi va chạm với xe bồn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến cho các phương tiện di chuyển qua khu vực ngã 4 Đức Lập gặp nhiều khó khăn.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa phối hợp Viện Kiếm sát nhân dân huyện có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, giải tỏa ùn ứ giao thông.

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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