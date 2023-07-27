Nam kỹ sư ở Hà Tĩnh tử vong dưới kênh nước: Tiết lộ tin nhắn gửi cho gia đình từ số điện thoại lạ

Đời sống 27/07/2023 14:08

Vào ngày 27/7, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một kỹ sư tử vong dưới kênh dẫn nước.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h sáng ngày 27/7, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Nạn nhân là anh Đ.H.T. (32 tuổi, quê xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên), tử vong tại kênh chính dẫn nước tưới từ hồ Kẻ Gỗ.

Nam kỹ sư ở Hà Tĩnh tử vong dưới kênh nước: Tiết lộ tin nhắn gửi cho gia đình từ số điện thoại lạ - Ảnh 1
Nam kỹ sư trẻ tử vong dưới kênh nước - Ảnh: VietNamNet

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể anh T. nổi trên kênh, đoạn qua khu vực cầu Máng, thuộc thôn 5, xã Cẩm Quang. Mực nước lúc này sâu khoảng hơn 1m. Cách vị trí phát hiện thi thể khoảng 10m, công an tìm thấy chiếc ô tô 5 chỗ của nạn nhân.

Nam kỹ sư ở Hà Tĩnh tử vong dưới kênh nước: Tiết lộ tin nhắn gửi cho gia đình từ số điện thoại lạ - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Cẩm Quang, tối 26/7, người nhà anh T. nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ có nội dung "nhờ lên cầu Máng, xã Cẩm Quang đưa ô tô về nhà, vì đang có việc gấp ở miền Bắc phải đi theo xe của cơ quan".

Người thân sau đó liên lạc vào số điện thoại của nạn nhân nhưng không được. Đến sáng hôm sau, họ nhận được tin anh T. tử vong tại vị trí nêu trên.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, anh T. làm kỹ sư công trình ở Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) và sắp cưới vợ.

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