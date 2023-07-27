Chuyện trường mầm non ở Nghệ An rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu, cơ quan chức năng nói gì?

Vào ngày 27/7, mạng xã hội xuất hiện những phản ánh về việc trường mầm non V.S.G.H (đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) mất an toàn vệ sinh.

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, mạng xã hội Facebook tại Nghệ An đã đăng tải, chia sẻ những hình ảnh được cho là nhếch nhác, mất vệ sinh xảy ra tại trường mầm non Viet Sing Garden Hills (phường Quán Bàu, TP Vinh). Trước những dư luận về nội dung này, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, hiện đã vào cuộc kiểm tra xác minh. Cụ thể, hình ảnh chia sẻ cho thấy việc rửa các dụng cụ khay đĩa đựng cơm phần được thực hiện ngay tại một khu nhà vệ sinh chật chội. Thậm chí khay đĩa đựng suất ăn này còn được bỏ lên cả nắp bồn cầu khi đang rửa, nước trong chậu rửa có màu đen ngòm...những hình ảnh được lan truyền khiến nhiều người giật mình.

Những hình ảnh được cho là mất vệ sinh xảy ra tại trường mầm non Viet Sing Garden Hills - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một lãnh đạo trường mầm non V.S.G.H cho biết, nội dung phản ánh không đúng sự thật. Các em học sinh uống nước đều qua bình lọc. Còn nước để nấu ăn là sử dụng hoàn toàn bằng nước máy sạch. Toàn bộ nước cho học sinh dùng đều đảm bảo vệ sinh. Xác nhận một số ảnh lan truyền trên mạng được chụp ở trường, nhưng theo lãnh đạo trường này, thì đây là những hình ảnh... cách đây hai năm. Đó là vào thời điểm tháng 4/2021, sau khi hết dịch COVID-19, nhà trường mở cửa trở lại. Do nguồn nước lâu không sử dụng nên bị đọng bùn bẩn. Lúc dọn dẹp, các cô thấy nước bẩn nên đã báo cáo cho ban giám hiệu. Sau đó, nhà trường đã thay lõi lọc nên nước sạch trở lại.

Cũng theo vị lãnh đạo, hiện có cơ sở đang sửa chữa khu bếp ăn nên toàn bộ thức ăn cho trẻ đều nấu từ một cơ sở khác rồi mang đến. Khay đựng thức ăn của học sinh được đưa vào nhà vệ sinh để rửa - Ảnh: Báo Tiền Phong Liên quan đến sự việc, bà Hồ Thị Hoa, Trưởng phòng Y tế TP Vinh (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố kiểm tra các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về Trường mầm non V.S.G.H. “Trường mầm non V.S.G.H có 4 cơ sở. Sáng cùng ngày, Đoàn đã kiểm tra cơ sở ở phường Hưng Phúc. Kết quả không đúng như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra và có kết luận cuối cùng”, bà Hoa thông tin. Bà Hoàng Thị Phương Thảo, Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, ngay khi có thông tin, Phòng đã lập đoàn kiểm tra, xác minh và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

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