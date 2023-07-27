Một nhóm bạn trẻ đến bãi biển Đồi Dương ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) tắm, không may bị sóng lớn cuốn khiến 1 người mất tích.

Theo thông tin từ VietNam+, vào chiều tối 27/7, lực lượng chức năng thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm nam thanh niên tắm biển, bị sóng cuốn trôi mất tích ở bãi biển Đồi Dương.

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 27/7, anh P.B.M.K (trú tại tỉnh Lâm Đồng) cùng nhóm bạn đến bãi biển Đồi Dương (thành phố Phan Thiết) tắm. Trong quá trình tắm, nhóm thanh niên bị sóng lớn cuốn ra xa.

Bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết có sóng lớn vào chiều ngày 27/7 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân tắm biển gần đó đã lao ra và cứu được ba người. Riêng anh K đã bị sóng cuốn trôi mất tích. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Phan Thiết đã huy động người, phương tiện tìm kiếm anh K.

Hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 2, trên vùng biển Bình Thuận có sóng to, gió lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cẩn thận khi tắm biển để tránh tai nạn đuối nước có thể xảy ra.

Thót tim giải cứu người phụ nữ lơ lửng tại tầng 11 chung cư ở Hà Nội Vào ngày 27/7, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH của đơn vị nhận được tin báo tại tòa nhà Tân Hoàng Minh trên đường Lạc Long Quân có người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 với ý định tự tử.

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