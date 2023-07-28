Chị chồng nghi đổ nước sôi vào em dâu đang mang thai ở Hoà Bình

Đời sống 28/07/2023 07:10

Do mẫu thuẫn xích mích nên chị B.T.X (SN 1989, trú xóm Sào Đông) và con nhỏ sinh năm 2019 đã bị chị B.T.L (SN 1983, trú xóm Sào Đông - chị chồng của chị X) đổ nước sôi vào người

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 27/7, UBND xã Sào Báy, huyện Kim Bôi cho biết, sự việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 26/7 tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy.

Xác minh ban đầu, có thể là do mẫu thuẫn xích mích nên chị B.T.X (SN 1989, trú xóm Sào Đông) và con nhỏ sinh năm 2019 đã bị chị B.T.L (SN 1983, trú xóm Sào Đông - chị chồng của chị X) đổ nước sôi vào người.

Hậu quả, chị X và cháu bị bỏng ở vùng lưng, ngực bụng và hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Chị X cũng đang mang thai 3 tháng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an huyện Kim Bôi đã vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ.

Chị chồng nghi đổ nước sôi vào em dâu đang mang thai ở Hoà Bình - Ảnh 1
Chị X và cháu bị bỏng ở vùng lưng, ngực bụng và hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc xảy ra tương tự vào ngày 7/5/2020, lãnh đạo xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ bị bỏng nặng nghi do bị chồng đổ nước sôi lên người. Chị Đặng Thị Ng. sang nhà người thân chơi, đến khuya mới về nhà. Lúc chị Ng về nhà thì chồng là Hoàng Văn Ch (SN 1971) đã ngủ.

Sáng hôm sau, anh Ch tỉnh dậy thấy cửa nhà không đóng. Cho rằng vợ đi chơi về muộn mà không đóng cửa nên anh Ch chửi bới vợ. Khi vợ cãi lại thì anh Ch cầm ấm nước chè nóng mới nấu đổ thẳng vào đầu, mặt, người vợ mình, rồi rời khỏi nhà. chị Ng. sau đó được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tại bệnh viện, chị Ng. được các bác sỹ xác định bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể gồm đầu, mặt, ngực... 

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