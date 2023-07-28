Bàng hoàng phát hiện bức thư của một cô gái để lại trên cầu ở Quảng Trị: 'Em mệt rồi, gắng tới bây giờ là quá sức chịu đựng'

Đời sống 28/07/2023 13:24

Vào sáng ngày 28/7, người dân phát hiện 1 đôi đép, 1 áo khoác gió, 1 khăn quàng cổ, 1 lá thư tuyệt mệnh không rõ tên tuổi nên thông báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 28/7, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, khoảng 21h30 ngày 27/7, tại vị trí giữa cầu Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), người dân phát hiện 1 đôi đép, 1 áo khoác gió, 1 khăn quàng cổ, 1 lá thư tuyệt mệnh không rõ tên tuổi nên thông báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Công an huyện Vĩnh Linh cùng các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, xác minh. Qua xác minh ban đầu, đồ vật để lại là của nữ giới.

Bàng hoàng phát hiện bức thư của một cô gái để lại trên cầu ở Quảng Trị: 'Em mệt rồi, gắng tới bây giờ là quá sức chịu đựng' - Ảnh 1
Đồ đạc của nữ giới được người dân phát hiện bỏ lại ở giữa cầu Cửa Tùng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, nội dung bức thư bỏ lại trên cầu có đoạn: "Đến là anh thương, đi là đau thương. Thời gian mới biết được lòng người nhưng tới tận bây giờ em vẫn không tin được sự thật này. Thời gian ngắn nhưng anh thay đổi 1 cách quá nhanh anh dường như trở thành 1 con người khác. Em mệt rồi, gắng tới bây giờ là quá sức chịu đựng... Em buông tay anh nhé..."

Bàng hoàng phát hiện bức thư của một cô gái để lại trên cầu ở Quảng Trị: 'Em mệt rồi, gắng tới bây giờ là quá sức chịu đựng' - Ảnh 2
Lá thư tuyệt mệnh của cô gái - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng cho hay, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương thông báo tìm thân nhân có đồ vật tương tự để xác nhận người nhà mất tích nhưng chưa có kết quả. Đồng thời, thông báo cho ngư dân trên biển nắm vụ việc. Do chưa xác định có nhảy cầu hay không nên chưa thể tổ chức tìm kiếm.

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