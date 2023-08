Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) - xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 29/7, ông Hồ Trọng Phúc - Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) - xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 22h khuya 28/7, tại khu vực phố 7 phường Ninh Hiệp, người dân địa phương nghe tiếng súng nổ phát ra trong một ngôi nhà gần đó. Ngay sau đó, mọi người phát hiện 2 người trong một ngôi nhà (chưa rõ danh tính) nằm gục, nghi do súng bắn vào người.

Trước đó trong gia đình này, con rể và cha vợ có mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, người con rể đã sử dụng súng bắn vào người cha vợ và trúng vào con ruột. Vụ việc khiến cha vợ và cháu nhỏ bị thương nặng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Riêng 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 27/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nay Y Tá (38 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) đồng thời hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra Tá hành vi giết người.

Bốn người trong gia đình bị Nay Y Tá sát hại dã man là Ma Huyền (40 tuổi, vợ của Nay Y tá); Pơ Jum Nai Đơn (50 tuổi, chị vợ); ông Ya Tạo (73 tuổi, là bố vợ) và bà Ka Nhàu (70 tuổi, là mẹ vợ) của Nay Y Tá.

Theo người thân của gia đình, lúc 15h30 ngày 26/2, Nay Y Tá và chị Ma Huyền xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng trong trại bò. Thấy vợ chồng con gái xô xát, bố mẹ và chị gái của chị Huyền chạy sang can ngăn. Lúc này, Tá đã dùng gậy đánh chị Huyền nên ba người vào can thì bị Tá dùng gậy đánh gục tại chỗ. Riêng chị Pơ Jum Nai Đơn chạy ra đường kêu cứu, bị Tá truy đuổi, đánh gục.

Hai nạn nhân được xác định đã chết là chị Ma Huyền và chị Pơ Jum Nai Đơn. Trong khi ông Tạo và bà Nhàu bị thương rất nặng, đang được cấp cứu ở bệnh viện.

