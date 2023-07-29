Thanh Hoá: Chồng tạt cả lọ axit vào mặt vợ khiến nạn nhân có nguy cơ mù lòa

Đời sống 29/07/2023 08:01

Đối tượng Bùi Duy Khánh ở Thanh Hóa đã yêu cầu vợ không được rời khỏi nhà. Khi Công an xã tới giải quyết, Khánh vào buồng lấy lọ axit, tạt thẳng vào mặt khiến người vợ bị tổn thương ở phần mắt, có nguy cơ gây mù lòa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 28/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Duy Khánh (SN 1989, ở xã Thành Công, huyện Thạch Thành) để điều về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Bùi Duy Khánh và vợ là chị Q.T.M. (SN 1990) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Để giúp vợ chồng hòa thuận, cơ quan chức năng đã nhiều lần mời vợ chồng Khánh lên hòa giải. Tuy nhiên, sau khi về nhà, giữa hai người vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 26/7, Công an xã Thành Công, huyện Thạch Thành nhận được tin chị M. bị Khánh giữ ở nhà không cho đi đâu. Khi lực lượng công an đến nhà kiểm tra thì thấy Khánh và chị M. đang ngồi ở phòng khách, đồng thời mời hai người lên trụ sở công an xã để giải quyết.

Trong lúc chị M. dắt xe máy để lên trụ sở công an xã thì Khánh đi vào trong buồng, lấy một lọ axit (đựng trong lọ thủy tinh, dung tích 20ml) rồi tạt thẳng vào mặt chị M., hậu quả khiến chị M. bị thương ở vùng mặt và 2 mắt.

Thanh Hoá: Chồng tạt cả lọ axit vào mặt vợ khiến nạn nhân có nguy cơ mù lòa - Ảnh 1
Bùi Duy Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa chị M. đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ đối tượng Bùi Duy Khánh.

Theo thông tin từ bệnh viện, chị M. bị tổn thương nặng ở vùng mặt, cổ và 2 mắt, có khả năng mù lòa vĩnh viễn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

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