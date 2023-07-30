Va chạm với xe tải trên đường đi làm về, hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ

Đời sống 30/07/2023 10:32

Chiếc xe tải ôm cua từ khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ra quốc lộ 13 thì va chạm với xe máy khiến hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào 19h ngày 29/7, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17h chiều cùng ngày, chiếc xe tải mang biển số tỉnh Nam Định lưu thông trong KCN Mỹ Phước 3 hướng ra quốc lộ 13.

 

Khi xe tải ôm cua rẽ phải vào quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra chạm với xe máy mang biển số tỉnh Kiên Giang. Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm, cả hai người trên xe máy ngã ra đường bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ.

Va chạm với xe tải trên đường đi làm về, hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hai vợ chồng tử vong dưới bánh xe tải trên đường đi làm về - Ảnh: Báo Công an TP.HCM
Va chạm với xe tải trên đường đi làm về, hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, tại hiện trường, xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải. Thi thể hai nạn nhân nằm gần bánh xe tải. Thời điểm xảy ra tai nạn, tại khu vực trời đổ mưa. 

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TX Bến Cát có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Thi thể các nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện.

Hai nạn nhân tử vong là vợ chồng đang trên đường đi làm về thì gặp tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được công an điều tra làm rõ.

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