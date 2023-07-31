3 công nhân ở Hải Phòng bị điện giật thương vong trong lúc kéo sắt thi công xây dựng

Đời sống 31/07/2023 11:40

Sự việc thương tâm xảy ra lúc 8 giờ sáng 31/7, tại một công trình xây dựng thuộc thôn Bấc 2, xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào lúc 8 giờ sáng 31/7, tại một công trình xây dựng thuộc thôn Bấc 2, xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng), ông Đ.N.S (SN 1966) lái máy tời đưa sắt lên công trình xây dựng để đổ mái tầng 3. Bất ngờ, bó sắt vắt ngang va chạm dây điện 110kv, dẫn đến sự cố điện giật khiến 3 người lao động gặp nạn.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng tới hiện trường cứu hộ cứu nạn.

 

3 công nhân ở Hải Phòng bị điện giật thương vong trong lúc kéo sắt thi công xây dựng - Ảnh 1
Hiện trường sự việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, UBND xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã huy động lực lượng công an, y tế đến hiện trường. Ba nạn nhân bị điện giật được xác định gồm: Vũ Văn Toàn (SN 1970), Đinh Khắc Trọng (SN 1967) và Đoàn Văn Toản (SN 1960, cùng ở huyện Thủy Nguyên).

Khi tiếp cận các nạn nhân, lực lượng y tế xác định ông Đinh Khắc Trọng đã tử vong, hai nạn nhân còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu.

Lực lượng chức năng huyện Thủy Nguyên đang xác minh, làm rõ sự việc.

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