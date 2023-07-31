Theo đại diện Cục CSGT, người dân mất tích chưa tìm thấy tên Ngọc Anh là chiến sỹ công an nghĩa vụ mới ra quân.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào đêm 30/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể dưới đống đất đá, là các cán bộ chiến sĩ CSGT Trạm Madaguoi, Công an tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi).

Cùng ngày, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT. Theo đó, thăng quân hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi) lên Trung tá; thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi) lên Đại úy; thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) lên Đại úy.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 691/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Công điện nêu rõ: Những ngày qua, tại một số địa phương khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân; đặc biệt ngày 30 tháng 7 năm 2023, trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 03 chiến sỹ cảnh sát giao thông và 01 người dân bị vùi lấp. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều 30/7, nhóm cán bộ thuộc Trạm CSGT Madaguoi - Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng đang tuần tra kiểm soát tuyến đèo Bảo Lộc thì nhận thông tin chốt CSGT đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, Quốc lộ 20, nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở.

Các cán bộ này trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để di dời phương tiện, trang thiết bị thì bất ngờ lượng đất đá lớn từ phía trên chốt đổ ập xuống, vùi lấp 3 cán bộ CSGT và 1 người dân đến hỗ trợ di dời tài sản. Đến đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể cán bộ CSGT.

Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở đèo Bảo Lộc còn làm sập nhà cửa, nhiều xe ô tô, xe cứu hộ của Phòng CSGT và ô tô của các cá nhân đang để tại chốt CSGT.